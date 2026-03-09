Parque Nacional Natural Los Nevados tendrá nuevo plan para ordenar el turismo y proteger ecosistemas

El Parque Nacional Natural Los Nevados contará con un nuevo Plan de Ordenamiento Ecoturístico (POE) 2026, una hoja de ruta que regulará cómo se desarrolla el turismo dentro del área protegida durante los próximos cinco años y que busca fortalecer la conservación de uno de los ecosistemas de alta montaña más importantes del país.

El instrumento, presentado por Parques Nacionales Naturales de Colombia, define dónde, cómo y bajo qué condiciones se puede realizar el ecoturismo dentro del parque. También establece mecanismos de control y seguimiento, así como herramientas para evaluar los impactos ambientales que puede generar la actividad turística.

Actualmente, el Parque Nacional Natural Los Nevados es la tercera área protegida del país con mayor número de visitantes. Solo en 2025 recibió cerca de 95.700 personas, lo que refleja su importancia para el turismo de naturaleza y para las economías locales que dependen de esta actividad.

Nuevos senderos y regulación del turismo

Uno de los principales cambios que introduce el nuevo plan es la organización de la oferta ecoturística dentro del parque. Con su implementación, el área protegida contará con 15 senderos ecoturísticos regulados, cada uno con monitoreo ambiental y una capacidad diaria de ingreso definida para evitar impactos negativos sobre los ecosistemas.

El plan también incorpora dos nuevos senderos. Uno estará ubicado en Paramillo de Santa Rosa, desarrollado mediante acuerdos de conservación con familias del sector, y otro en Paramillo del Quindío, que beneficiará a prestadores de servicios locales vinculados al turismo de naturaleza.

Con esta organización se busca mejorar la experiencia de los visitantes, pero también proteger los ecosistemas de páramo y alta montaña que hacen parte del parque.

Periodos de cierre para recuperar los ecosistemas

El nuevo plan también establece tres periodos de cierre al año en algunas zonas del parque con el fin de facilitar la regeneración natural de los ecosistemas.

Estos cierres se realizarán después de Semana Santa, así como durante los meses de septiembre y noviembre, momentos en los que se busca reducir la presión turística sobre los ecosistemas de páramo y alta montaña.

Estas medidas hacen parte de una estrategia para equilibrar la visita turística con la conservación de la biodiversidad y la protección de los recursos naturales.

Turismo de naturaleza que impulsa economías locales

El turismo en el Parque Nacional Natural Los Nevados también representa una oportunidad importante para las comunidades de la región. Un estudio incluido en el proceso de actualización del plan señala que el territorio asociado al parque podría aportar hasta el 1,25 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, generando empleo en actividades como guianza turística, alojamiento rural, transporte y gastronomía local.

Esto abre la posibilidad de que las comunidades del área de influencia del parque fortalezcan economías basadas en el turismo de naturaleza y reduzcan la dependencia de actividades que generan presión sobre los ecosistemas, como la ganadería o los cultivos en zonas ambientalmente sensibles.





Qué pueden hacer los visitantes en Los Nevados

El Parque Nacional Natural Los Nevados es uno de los principales destinos del país para el turismo de naturaleza y las actividades de alta montaña. Allí es posible realizar caminatas ecológicas por senderos de páramo, recorridos de montañismo, observación de fauna y flora, fotografía de paisajes y visitas a lagunas y ecosistemas de alta montaña.

El parque está ubicado en el corazón de la cordillera Central y su paisaje está dominado por volcanes y nevados como el Ruiz, Santa Isabel y Tolima, además de los paramillos del Quindío y Santa Rosa, que superan los 5.000 metros sobre el nivel del mar.

Recomendaciones para visitar el parque

Es importante que los visitantes tengan encuenta, que al realizar sus recorridos lo hagan únicamente por senderos autorizados y seguir las indicaciones de los guías y operadores turísticos. También es fundamental evitar dejar residuos, no alterar la flora ni la fauna y respetar los cupos de ingreso establecidos para cada ruta.

Debido a las condiciones de alta montaña, también se recomienda a los visitantes prepararse adecuadamente para la altitud y los cambios de clima, así como utilizar ropa impermedable o/y resistente dependiendo las condiciones del terreno y equipo apropiados para cada tipo de ecosistemas.

Un ecosistema clave para el agua y la biodiversidad: los mayores atractivos de Colombia que hay que cuidar

El Parque Nacional Natural Los Nevados es considerado una estrella hídrica fundamental para Colombia, ya que allí nacen ríos como el Otún, Quindío, Chinchiná y Combeima, que abastecen de agua a más de tres millones de personas en distintas regiones del país.

Además de su importancia hídrica, el parque alberga ecosistemas de páramo, bosque altoandino y glaciares, que son hogar de especies emblemáticas como el cóndor de los Andes, el oso de anteojos y el puma.

Sin embargo, estos ecosistemas enfrentan desafíos como el turismo no regulado, el retroceso glaciar y las presiones sobre el uso del suelo, por lo que la planificación del turismo se convierte en una herramienta clave para garantizar su conservación.