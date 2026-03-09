Profesionales trabajarán con comunidades amazónicas para proteger el bosque y frenar deforestación

La Amazonía colombiana cuenta desde ahora con 148 nuevos extensionistas forestales, profesionales que trabajarán directamente con comunidades rurales para fortalecer el manejo sostenible del bosque y apoyar la contención de la deforestación en una de las regiones ambientalmente más estratégicas del país.

Los nuevos extensionistas se graduaron del diplomado “Extensionismo Forestal para el Manejo Sostenible del Bosque en la Amazonía Colombiana”, una iniciativa liderada por el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi y la Pontificia Universidad Javeriana, en el marco del Plan Integral de Contención de la Deforestación del Ministerio de Ambiente.

Los profesionales provienen de Caquetá, Guaviare, Putumayo y Meta, territorios donde la presión sobre los bosques ha sido una de las principales preocupaciones ambientales en los últimos años.

Más presencia técnica en territorio del Amazonas

Los extensionistas acompañarán procesos comunitarios en los Núcleos de Desarrollo Forestal y de la Biodiversidad, espacios creados para impulsar iniciativas productivas sostenibles que permitan conservar el bosque y generar alternativas económicas para las comunidades.

Según explicó la directora del Instituto Sinchi, Luz Marina Mantilla, este proceso busca fortalecer la presencia técnica en territorio y abrir nuevas oportunidades laborales vinculadas al cuidado del bosque.

“Hoy estamos graduando 148 extensionistas que fortalecerán las capacidades en territorio y generarán nuevas oportunidades de empleo alrededor del manejo sostenible del bosque. Esta es una forma importante de sacar adelante los bosques y contribuir a contener la deforestación”, señaló la directora.

Los graduados serán contratados por el Instituto Sinchi para apoyar el trabajo técnico en los 22 núcleos de desarrollo forestal que se están consolidando en la Amazonía.

Formación para construir una economía del bosque

El diplomado incluyó formación en manejo sostenible del bosque, gobernanza ambiental, economía forestal y uso responsable de la biodiversidad, con el objetivo de fortalecer capacidades técnicas en la región.

La profesora de la Pontificia Universidad Javeriana, Lilia Roa Fuentes, destacó que la iniciativa busca integrar conocimiento científico y saberes locales.

“La participación de la universidad en este proceso es fundamental porque nos permite aportar el conocimiento construido desde la investigación y el trabajo con las comunidades, pero también promover una formación integral basada en el reconocimiento de las personas y sus territorios”, explicó Roa.

El proceso de formación combinó 84 horas virtuales, 40 horas presenciales y 40 horas de trabajo de campo, permitiendo a los participantes aplicar el conocimiento en escenarios reales del territorio amazónico.

Liderazgos desde el territorio amazónico

Varios de los nuevos extensionistas provienen de municipios donde la deforestación representa uno de los mayores retos ambientales.

Para Yurany Stefany Lozada Figueroa, extensionista forestal de Caquetá, el manejo sostenible del bosque es clave para proteger tanto el ambiente como el sustento de las comunidades.

“Si no fortalecemos el manejo sostenible del bosque, está en riesgo el equilibrio climático, la biodiversidad y el sustento de las comunidades rurales. Conservar el bosque no significa frenar el desarrollo, sino garantizar un futuro”, afirmó Lozada.

Aismismo, desde Putumayo, la extensionista Leydi Johana Giraldo Chapal señaló que el trabajo en territorio implica fortalecer la organización comunitaria y construir confianza con las comunidades.

“No se trata solo de transferir conocimiento técnico, sino de construir procesos de diálogo intercultural, corresponsabilidad y liderazgo comunitario”, explicó.

Diseñar soluciones desde las realidades del territorio

Para los nuevos profesionales, el extensionismo forestal implica comprender las dinámicas culturales, económicas y sociales de cada territorio.

Así lo explicó el extensionista Daniel Alejandro Triviño, quien destacó que el conocimiento científico debe complementarse con los saberes locales.

“El extensionista forestal es un diseñador de soluciones dependiendo de las realidades culturales y económicas de cada territorio. El conocimiento técnico sin el conocimiento local todavía es incompleto”, aseguró.

Una estrategia para proteger la Amazonía

Con esta iniciativa, el Ministerio de Ambiente busca consolidar el Servicio de Extensión Forestal en la Amazonía colombiana, una herramienta orientada a fortalecer liderazgos comunitarios y promover soluciones sostenibles desde el territorio.

La meta del Gobierno es formar 330 extensionistas forestales, quienes actuarán como aliados clave para acompañar procesos de conservación, restauración y desarrollo de economías forestales en la región amazónica.