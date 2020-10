Cámara mantiene fecha de votación de moción de censura contra MinDefensa

Pese al pedido de los congresistas Jorge Enrique Robledo y Roy Barreras de reprogramar la votación de la moción de censura contra el ministro de defensa, Carlos Holmes Trujillo, en la Cámara de Representantes, teniendo en cuenta que ese mismo día se hará el debate en el Senado, el presidente de la corporación, Germán Blanco, aseguró a Caracol Radio que mantendrá la fecha fijada.

"Esa fecha no se va a postergar, no se va a modificar, ni la hora. Se va a hacer el martes a las 12 del día. El día miércoles cuando se hizo el debate de la moción de censura, cuando se anunció la votación para el martes pudo haber, cualquier parlamentario, en su momento, levantar la mano y pudo haber apelado esta decisión y no lo hizo. Ese es el procedimiento de la Ley Quinta, estamos cumpliendo con la constitución, con las leyes, y ese día autónoma y voluntariamente cada parlamentario votará y se conocerá el resultado públicamente".

El Presidente de la Cámara, además, califico de "irrespetuosa" e "infundada" la forma en que los senadores Roy Barreras y Jorge Enrique Robledo, hicieron la petición de reprogramar la votación de la moción en la Cámara.

" Nos muestran como un apéndice del Gobierno Nacional y yo creo que es irreverente e irespetuoso, no solamente contra la mesa directiva, sino contra toda la corporación, toda vez que la corporación está integrada por distintas fuerzas, movimientos, partidos políticos y de oposición, independientes y de Gobierno, y a mí y a la mesa directiva me corresponde orientar en igualdad de condiciones y lo hemos venido haciendo absolutamente bien".

Agregó que la Cámara realizó el debate de moción de censura antes de que lo hiciera el Senado, " pero eso no tiene nada que ver con que seamos o no apéndice del Gobierno Nacional y mucho menos del Senado de la República, tenemos la autonomía y la independencia, lo programamos con la suficiente antelación" agregó.

El debate de moción de censura en la plenaria del Senado está programado para el próximo martes 13 de octubre.