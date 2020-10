Familias cafeteras a expedir factura electrónica desde noviembre

A partir del primero de noviembre, las más de 500 mil familias cafeteras del país tendrán que comenzar a expedir la factura electrónica situación que prendió las alarmas en el sector.

El Gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales a revaluar la factura electrónica por parte de los cafeteros.

Dijo que en el campo, persisten las graves limitaciones de conectividad lo que imposibilita la adopción de este mecanismo por parte de las familias que se dedican a esta actividad en el país.

De acuerdo con el gerente de la Federación una finca no es un establecimiento comercial, como erróneamente se asume. El Código de Comercio, en su artículo 23, establece que la caficultura no es una actividad mercantil y por ende quienes la realizan no son comerciantes.

Agregó que por todas estas razones, es poco razonable esperar que, por decreto, a partir de determinada fecha los caficultores, por el solo hecho de tener una finca, puedan facturar electrónicamente.

Cabe recordar que 82% de los caficultores colombianos están en el régimen subsidiado de salud, 50% tienen menos de una hectárea, apenas 1% de los productores tienen más de 10 hectáreas de café, el 15% son adultos mayores, 75% de los hogares cafeteros vive en la zona rural dispersa.