Avanza el debate de moción de censura a MinDefensa en la Cámara

Con la polémica de que están presentes en el Salón Elíptico más de 50 personas con lo cual se estaría violando el protocolo de bioseguridad por el contagio del coronavirus, arrancó hace pocos minutos en la plenaria de la Cámara de Representantes el debate de la moción de censura al ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, por el incumplimiento al fallo de la Corte Suprema que le ordenó pedir perdón al país por los abusos de la Policía.

Esta por ser una sesión semipresencial llevó a que estén presentes más congresistas que de costumbre, como también a que estén los altos mandos de la Policía y de las Fuerzas Militares, como también la esposa del ministro Trujillo. Ante esa situación el presidente de la Cámara pidió que varios de los representantes, los altos mandos y la esposa del ministro se desplazaran a las barras.

Ya en el debate, la palabra la tomaron inicialmente los citantes de la moción, entre ellos el representante de la Alianza Verde, Inti Asprilla, quien en primer lugar cuestionó que Trujillo, quien fue uno de los constituyentes que redactó la Constitución, la esté violando. “Que lo diferencia a usted con Nicolás Maduro Chávez, que usted mantiene una libertad económica, de resto son igual, estamos en un régimen autoritario, un autoritarismo burocrático”.

Asprilla señaló también que “si bien usted no tiene responsabilidad penal por los asesinatos, usted lamenta la situación pero no ha pedido perdón. Lo que usted hizo de utilizar aquella expresión de perdón tibio tras el asesinato de Javier Ordóñez no es pedir perdón. ¿Ministro no le da pena?”.

El representante de las Farc, Luis Alberto Albán, manifestó que no entendía por qué estaban presentes los altos mandos militares si la moción es contra Trujillo, de quien aseguró además que ante la orden de la Corte Suprema sólo ha hecho evadir la misma.

Previo al inicio del debate de la moción el Partido Liberal, por intermedio de su jefe único César Gaviria sostuvo que el fallo de la Corte Suprema que ordenó pedir perdón al ministro se debe cumplir de forma íntegra. “Nuestro partido debe hacer respetar a plenitud el reciente fallo de la Corte Suprema en defensa de la protesta pacífica, en contra de la estigmatización de los manifestantes, en contra del uso indebido de la fuerza, y que ordena la presentación de disculpas del Ministro de Defensa por los excesos registrados desde la movilización del 21 de noviembre de 2019. El Gobierno usa para cumplir la sentencia actitudes genéricas asumidas antes del fallo. En este tema no puede el liberalismo aceptar evasivas. El fallo tiene que ser acatado a plenitud”, señaló.

Por su parte la mayoría de los representantes del Partido de la U, 23 de 26, anunció que no acompañarán la moción de censura contra el ministro Trujillo, sin embargo precisaron que insisten en que se debe hacer un llamado a la reflexión sobre la protesta social, entendiendo que la movilización ciudadana es un derecho y que los colombianos, como parte de los procesos democráticos garantizados por la ley, tienen el beneficio de unirse alrededor de causas y levantar su voz para defenderlas.

A su turno los partidos de gobierno Centro Democrático y Partido Conservador, habían anticipado que no acompañarán, la otra semana, la votación a favor de la moción al ministro Trujillo.