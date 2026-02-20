David Luna pidió veeduría de la ONU y la OEA a las elecciones por supuesta “intromisión” de Petro

Continúa la polémica por los escrutinios para las elecciones del próximo 8 de marzo, para Senado y Cámara de Representantes, y lo que tiene que ver con el formulario E-14.

Es de recordar que desde la Registraduría han pedido a los jurados de votación dejar en blanco las casillas de los partidos que no obtengan votos en algunas de las mesas, lo que ha sido fuertemente cuestionado por el petrismo.

Incluso, eso generó un choque entre el presidente Gustavo Petro y el registrador nacional Hernán Penagos, quien dijo que “nadie puede venir a decirnos como organizar unas elecciones”.

Apropósito, el precandidato presidencial David Luna pidió a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hacer una veeduría a las elecciones en Colombia por la supuesta “intromisión indebida” del presidente Gustavo Petro.

“Lo hago porque cuando un presidente pone en duda las elecciones, sin pruebas, pone en duda la democracia”, dijo Luna tras enviar la carta a ambas organizaciones internacionales.

En todo caso, desde la Registraduría ya han mencionado que dejar esas casillas en blanco en el formulario E-14 para nada afecta el escrutinio, sino que, por el contrario, garantiza la correcta digitalización de los resultados.