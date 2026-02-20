Tierras que fueron de los hermanos Castaño pasan a manos de familias campesinas en Córdoba

En un movimiento que combina reparación a víctimas y respuesta a la emergencia climática, la ANT recuperó 479 hectáreas de alta aptitud agrícola en zona rural de Montería, Córdoba.

Se trata del predio Doble Cero (370 hectáreas) y otro bien rural de 109 hectáreas que pertenecieron a Fidel y Vicente Castaño Gil, fundadores de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Los terrenos, ubicados en las veredas Jaraquiel y El Guineo, fueron entregados en el marco de procesos de Justicia y Paz y ahora serán destinados a la reubicación digna de familias campesinas que lo perdieron todo por las recientes inundaciones en el departamento.

El director de la ANT, Juan Felipe Harman, destacó el valor simbólico y social de la intervención. “Estamos en el predio Doble Cero, un predio que fue de los hermanos Castaño y que hoy la ANT recupera para que la tierra cambie de manos y vuelva a la comunidad rural”, afirmó.

Parte de la estrategia frente al riesgo climático

La medida se articula con la estrategia nacional de ordenamiento territorial alrededor del agua. El presidente Gustavo Petro indicó que el Gobierno avanza en la recuperación de más de 50.000 hectáreas de ciénagas para mejorar la regulación hídrica del río Sinú y reducir riesgos para las comunidades ribereñas.

Según indicó, el predio Doble Cero será clave para liberar zonas de alto riesgo en Montería y facilitar la reubicación de familias damnificadas por la ola invernal.

Alto potencial productivo

Los estudios técnicos de la ANT señalan que el predio cuenta con una fertilidad del 97 % de capacidad agrológica, lo que permitiría desarrollar cultivos de alto rendimiento como cacao, además de proyectos de avicultura y piscicultura.

La entidad asegura que el objetivo no es solo entregar tierra, sino garantizar condiciones para la soberanía alimentaria y la estabilización económica de las familias beneficiarias.

Con esta intervención, la Agencia Nacional de Tierras avanza en la Reforma Agraria impulsada por el Gobierno, que busca transformar antiguos fortines de la violencia en territorios de paz, producción y vivienda digna para el campesinado colombiano.

La ANT continuará los procesos de adecuación y asignación para que las familias damnificadas puedan establecerse formalmente en estos predios en las próximas fases del programa.