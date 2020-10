Hospital de San Andrés se quedaría sin UCI

Gelman Rodríguez, procurador delegado para la salud manifestó que la Procuraduría General le hace seguimiento a San Andrés desde 2018.

En su visita para evaluar la atención de la pandemia lo que encontró fue desalentador: “no se cuenta en este momento con todos los profesionales de salud, para atender la Unidad de cuidados intensivos, que entre otras cosas fue recientemente construida y entró en operación a partir del 25 de septiembre, sin embargo, tres días después ya presenta fallas, porque el recubrimiento del piso ya se empezó a levantar”

Indicó que no se cuenta con los medicamentos necesarios, los trabajadores de la salud no están recibiendo sus pagos, las camas UCI no pueden ser habilitadas y por falta de mantenimiento preventivo la máquina procesadora de residuos sólidos dejó de funcionar: “actualmente los tres contenedores donde se depositan residuos sólidos para su procesamiento se encuentran a tope, corta y retoma: si la máquina no se puede reparar en uno o dos días pues vamos a entrar en una nueva crisis sanitaria”

Pese a que la infraestructura del hospital de San Andrés es de naturaleza pública el administrador es un operador privado: “quedó una responsabilidad planteada en el contrato y es que el operador iba a hacer una inversión mensual en el mejoramiento de las instalaciones, pero a juicio de la procuraduría pues esa reinversión no se ha notado, se encuentran techos en las condiciones, camillas totalmente oxidadas, sillas destrozadas, unas condiciones preocupantes”. La procuraduría le solicita al ente departamental y al Ministerio de Salud que se tomen medidas de manera urgente.