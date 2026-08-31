UNIPS pide medidas urgentes “los hospitales no pueden seguir financiando el sistema”

La Unión Nacional de IPS (UNIPS) hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que tome medidas frente al deterioro financiero del sistema de aseguramiento en salud. La organización advierte que hospitales, clínicas y demás prestadores no pueden seguir absorbiendo los problemas financieros y de liquidez de las EPS, teniendo en cuenta las “acciones que llevaría acabo el Gobierno, el llamativo plan de choque de 90 días”.

Uno de los principales reclamos es que se garantice un flujo efectivo y oportuno de recursos hacia la red prestadora, además de establecer mecanismos verificables para el saneamiento de las deudas y fortalecer el seguimiento a las EPS intervenidas.

UNIPS fueron enfáticos al advertir que “clínicas y hospitales no pueden convertirse en financiadores involuntarios del sistema”, ni asumir con su propia caja obligaciones que deberían ser reconocidas y pagadas oportunamente.

¿Por qué llega este llamado urgente de UNIPS?

La preocupación de los prestadores es que el deterioro financiero de las EPS termine trasladándose directamente a hospitales y clínicas, afectando su capacidad para mantener proveedores, nóminas, medicamentos y demás elementos necesarios para garantizar la atención.

UNIPS reconoce que el giro directo ha ayudado parcialmente a mejorar la liquidez de algunos prestadores, pero señala que este mecanismo no ha sido suficiente para frenar el crecimiento de las deudas ni solucionar los problemas estructurales de las EPS.

Por eso, la organización sostiene que las decisiones que tome el Gobierno no solo deben buscar la estabilidad financiera de las aseguradoras, sino proteger la sostenibilidad de la red prestadora y la continuidad de los servicios para los pacientes.

Contraloría reportó $58 billones en deudas de las EPS

El llamado de UNIPS se conoce después del informe de la Contraloría General de la República sobre los hallazgos de la situación financiera de las EPS durante 2025.

El organismo encontró que las deudas de las EPS pasaron de $45,89 billones en 2024 a $58,06 billones en 2025, un incremento cercano al 26,5%. De ese total, el 82,65% corresponde a EPS intervenidas o bajo medidas especiales.

Además, 29,7 millones de afiliados, equivalentes al 56,68% de la población asegurada, estaban en EPS intervenidas o con medidas especiales al cierre de 2025.

La Contraloría también reportó que 17 de las 26 EPS que entregaron información financiera registraron pérdidas operacionales y que solo cuatro cumplieron integralmente las condiciones financieras y de solvencia exigidas.

El panorama también alcanza a los proveedores de medicamentos: la deuda con operadores farmacéuticos aumentó 33,1%, hasta $3,8 billones, situación que, según la Contraloría, puede representar un riesgo para el abastecimiento oportuno de medicamentos y tecnologías en salud.

Para UNIPS, la prioridad es evitar que este deterioro financiero termine convirtiéndose en un problema asistencial mucho más grande de lo que ya esta. La organización pidió decisiones inmediatas para proteger la liquidez de hospitales y clínicas y garantizar que los recursos lleguen oportunamente a quienes tienen a cargo la atención de los pacientes.