Supersalud cambia interventores de Famisanar y Coosalud: ¿quiénes son los nuevos?

La Superintendencia Nacional de Salud oficializó el cambio de los agentes interventores de Famisanar y Coosalud, dos EPS que permanecen bajo intervención forzosa administrativa. La decisión fue tomada por la nueva superintendente, María Andrea Godoy, quien acaba de asumir el cargo.

En Famisanar llegará Carlos Ignacio Cuervo, mientras que Édgar Felipe Molina Correa asumirá como nuevo interventor de Coosalud.Según explicó la Supersalud, los relevos se producen después de la recomendación del Comité de Medidas Especiales y del análisis de los indicadores de gestión de las dos entidades.

Nuevos interventores para dos EPS con millones de afiliados

En Famisanar, el nuevo interventor será Carlos Ignacio Cuervo, quien tiene formación como médico, abogado y administrador de empresas y acumula más de 30 años de experiencia en el sector salud.

Ha ocupado cargos en diferentes áreas del sistema, incluyendo el de viceministro de Salud y Bienestar y la gerencia de Metrosalud. También tiene experiencia en dirección hospitalaria, gestión territorial y formulación de políticas públicas.

Ahora tendrá bajo su responsabilidad una EPS con 2.536.327 afiliados, de los cuales 1.684.942 pertenecen al régimen contributivo y 851.385 al subsidiado.

Recordemos que Famisanar está intervenida desde el 15 de septiembre de 2023 y tiene presencia en 17 departamentos, especialmente en Bogotá y Cundinamarca.

Por otro lado, en Coosalud, el cargo será asumido por Édgar Felipe Molina Correa, médico cirujano con experiencia tanto en el sector asegurador como en la prestación de servicios de salud.

Molina ha ocupado cargos directivos y ha trabajado en la gerencia de servicios de salud en EPS. Su experiencia está relacionada con áreas como la gestión del riesgo en salud, la organización de redes de atención y la optimización de recursos.

Pues en ese sentido, el reto será especialmente amplio por el tamaño de la entidad. Coosalud tiene 3.354.872 afiliados y presencia en 28 departamentos. De ese total, 3.021.701 pertenecen al régimen subsidiado y 333.171 al contributivo. Donde tambien cabe añadir que la EPS permanece bajo intervención forzosa administrativa desde el 22 de noviembre de 2024.

¿Qué tendrán que hacer ahora?

El cambio de interventores no se queda únicamente en el nombramiento. La Supersalud les dio una instrucción concreta, por una parte, hacer un diagnóstico rápido y detallado de la situación de cada EPS y, a partir de ahí, definir qué decisiones deben tomarse.

Eso sí, indicó la superintendente que la revisión tendrá que mirar tanto la operación como las finanzas de las entidades, pero también deberá poner en el centro las necesidades de los afiliados y la continuidad de los servicios.

Es decir, los nuevos interventores tendrán que determinar dónde están los principales problemas, qué está funcionando, qué irregularidades o inconsistencias pueden existir y qué medidas se necesitan para corregirlas.

Además, tienen un mes para presentar ante la Supersalud un plan de trabajo, que tendrá que ser aprobado por la entidad de vigilancia.

La instrucción también apunta a que, si durante la revisión encuentran irregularidades, se adelanten las acciones de responsabilidad correspondientes y se tomen decisiones para evitar que las intervenciones se extiendan de manera indefinida.

En el caso de Coosalud, además del nuevo interventor, la Supersalud designó como contralor de la medida especial a la firma SAC Consulting S.A.