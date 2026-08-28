Beneficios de tomar el sol y cómo hacerlo de forma segura, según expertos: recomendaciones clave

La exposición solar está plagada de falsas creencias, relacionadas con el cáncer de piel, o prácticas peligrosas como el llamado “callo solar”, que promueve exponerse al sol sin protector, para supuestamente acostumbrar la piel a la radiación.

Pero ¿qué hay de cierto en estas afirmaciones? Un análisis sobre los efectos de la exposición solar y la vitamina D revisó las principales conversaciones y tendencias alrededor del tema y encontró que, aunque la luz del sol puede aportar beneficios para la salud, también existe una importante desinformación sobre cómo disfrutarla de manera segura.

Un estudio de Babaria, en colaboración con Atrevia, señala que el sol desempeña un papel crucial en la salud y bienestar de los humanos. “A través de la exposición solar, nuestro organismo es capaz de sintetizar la vitamina D, una vitamina esencial para múltiples funciones corporales, incluyendo la salud ósea, la función inmunológica y la regulación del ánimo”.

No obstante, es crucial encontrar medidas adecuadas para aprovechar esas ventajas sin incurrir en riesgos.

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7 beneficios de tomar el sol

Según el estudio de Babaria, la reconocida marca española de cosmética; en donde se analizaron más de 144.000 menciones en redes sociales y fuentes secundarias expertas, la exposición solar influye positivamente en la salud física y mental, y contribuye en procesos fisiológicos esenciales.

A continuación, siete beneficios claves que arrojo el estudio:

Reducción del cortisol: Disfrutar de 30 minutos diarios de exposición solar puede contribuir a reducir los niveles de cortisol en un 15% Menor probabilidad de depresión: Cada hora adicional al aire libre reduce significativamente la probabilidad de desarrollar trastornos depresivos. Mejora la calidad del sueño: Disfrutar del sol mejora en la calidad del sueño, porque la exposición a la luz solar durante el día ayuda a regularlo, y es crucial para la salud general y el bienestar. Clave para la salud física y mental: El sol es una de las principales fuentes de vitamina D, elemento esencial en la salud humana, con repercusiones significativas en la salud mental, ósea y como agente anti proliferativo de células tumorales. De hecho, según varios estudios, más tiempo al sol se asocia con mayor felicidad y menos anhedonia. Déficit generalizado de vitamina D: La deficiencia de vitamina D afecta al 75% de los españoles y al 40% de los europeos, y la exposición al sol durante 5 a 15 minutos diarios con protección, puede ser suficiente para mantener niveles adecuados de vitamina D Mayor densidad ósea: Disfrutar del sol supone un aumento promedio del 5% en la densidad ósea frente a las personas sin exposición solar adicional, gracias al aporte extra de Vitamina D. Protección frente a infecciones: La luz solar aumenta la producción de péptidos antimicrobianos en la piel, algo que ayuda a proteger contra infecciones y enfermedades cutáneas.

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¿Cuántos minutos al día debería tomar el sol?

Investigaciones en el Journal of Biological Rhythms (2010), citadas en el estudio, encontraron que la exposición solar diaria de 30 minutos reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés, en un 15%, mejorando el estado de ánimo y disminuyendo los síntomas de ansiedad y depresión.

Estos estudios también observaron que la exposición al sol aumenta la actividad en áreas cerebrales relacionadas con la regulación emocional, como la amígdala y la corteza prefrontal, lo que respalda la influencia positiva de la luz solar en el bienestar emocional.

El informe también señala que, según datos de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, entre 5 y 15 minutos diarios de exposición solar pueden ser suficientes para mantener niveles adecuados de vitamina D en determinadas condiciones, aunque factores como el tipo de piel, la época del año, la ubicación geográfica y la superficie corporal expuesta pueden modificar esta necesidad.

Cómo tomar el sol de manera segura: recomendaciones clave

El Ministerio de Sanidad y la Asociación Española de Dermatología y Venereología resaltan 10 recomendaciones:

Evitar la sobreexposición, sobre todo entre las horas de más calor o de mayor incidencia de rayos UV. No exponer a los niños menores de 3 años. Utilizar siempre protección solar. Renovar la protección solar cada 2-3 horas, y aplicarse 30 minutos antes de salir de casa para que el efecto sea el deseado. Utilizar el protector solar con más diligencia en aquellas zonas más sensibles, como la cara o cicatrices. Los días nublados no eximen del uso de protector solar. Las radiaciones UV se reflejan en el agua, la arena o la nieve. Leer atentamente las instrucciones del protector solar, seguir su modo de empleo e indicaciones para obtener el efecto deseado. Tener la posibilidad de estar a la sombra, ya sea una sombrilla de playa o un árbol. Combatir la deshidratación. Los expertos recomiendan beber al menos 1,5 litros de agua al día.

Babaria en Colombia

La marca responsable del estudio, Babaria, durante años ha cuidado la salud de la piel alrededor del mundo. En Colombia, recientemente lanzaron la campaña “Babaria con B de Belleza”, en donde ponen el foco en reivindicar su identidad, ya que muchas personas la confunden la tradicional marca de bebidas colombiana.

La campaña, según expresan, “pone el foco en el universo beauty que hay detrás de esa letra: una marca especializada en cosmética y cuidado solar, con productos pensados para acompañar las rutinas diarias”.

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Cabe mencionar que la marca incorpora la proyección solar como el último paso esencial del cuidado diario con una gama amplia de formatos pensados para diferentes momentos y estilos de vida. “Babaria apuesta por formatos prácticos como sus sticks y brumas solares y su innovador protector solar en formato roll-on, una propuesta diferencial que facilita la aplicación y reaplicación, haciendo que proteger la piel sea un gesto sencillo y cotidiano”.