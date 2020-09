Torre Mirador de Puerto López Meta, no sirve

Más de 16 mil millones de pesos se embolataron en medio de la construcción de la Torre Mirador, un atractivo turístico que se proyectó en el municipio de Puerto López, Meta, y que debió entregarse en 2016, pero a la fecha, la obra no está lista y según un informe de la Contraloría General al que tuvo acceso Caracol Radio, la obra se construyó mal y sería otro "elefante blanco" del país.

El contrato de la Torre Mirador, se suscribió el 29 de diciembre de 2015, con un plazo de ejecución de un año y debió entregarse el 28 de diciembre de 2016, para ofrecer al turista un servicio de la observación de la naturaleza de la zona. Sin embargo, registra varias prórrogas y suspensiones. La última fecha de entrega para funcionar se estableció en agosto de 2019, pero ese plazo también se incumplió.

El contrato de la obra tiene un valor de $18.226.717.555, se adjudicó al contratista CONSORCIO MATAPALO y el contrato de interventoría se firmó por $1.655'349.696, adjudicado al CONSORCIO INTERMIRADOR. De esos montos el Instituto de Turismo del Meta, que es el contratante, ya pagó $16.180.294.390.

En marzo de 2020, pese a que la interventoría y el contratista aseguraron que la obra ya estaba lista para entregar y poner en funcionamiento, ingenieros de la Contraloría Departamental del Meta, detectaron que la obra no sirve.

Por ejemplo, se determinó que por las condiciones topográficas del terreno se construyeron muros de contención perimetrales de altura considerable sin ningún tipo de cerramiento de protección, lo que expondría a los turistas a posibles accidentes.

El proyecto no cuenta con zona de parqueaderos para los trabajadores ni para los visitantes; La escalera de acceso a la terraza no cuenta con cubierta, lo que va a ocasionar que cuando llueva, las instalaciones internas se van a inundar; los sistemas de tratamiento de aguas están deteriorados y los pasos de las escaleras están averiados, los cual no corresponde a una obra en proceso de entrega.

" Se evidencia una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, e ineficiente que generó un INCUMPLIMIENTO".

La Contraloría también detectó que a la fecha el Instituto de Turismo del Meta, no tiene claridad de quién y cómo se llevará a cabo la operatividad de la Torre el Mirador.

"Debió prever la forma en la que operaría dicha atracción turística y tener claridad qué entidad o empresa contaba con la idoneidad para la adecuada administración de este tipo de proyectos, para así, garantizar los objetivos tanto sociales, económicos, culturales y otros". señala el informe.

Caracol Radio conoció que la Contraloría evalúa abrir procesos de responsabilidad fiscal y decretar embargos contra el contratista, el interventor y el Instituto de Turismo del Meta, por las irregularidades en la Torre Mirador.