Médicos residentes exigen que se les cumpla con la promesa de remuneración

Luego de que cientos de médicos residentes en el país se dieran cita en las redes sociales con el #PagoLeydeResidentesYa, para denunciar que el incentivo económico que se ganó con la ley 1917 de 2018, llegó solo al 20% de los beneficiarios con un retraso cercano a los dos meses. Juan Pablo Sánchez Garcés, un jóven de 26 años oriundo de Aguadas, Caldas, pidió justicia para él y sus compañeros.

“Esta ley básicamente genera un estímulo económico mensual para los médicos que estamos en formación, porque nosotros -mientras hacemos la especialización- tenemos una dedicación completa a las labores académicas, nosotros no podemos laborar -con un contrato pago- y por lo tanto, no generamos ingresos de sostenimiento. El exministro de Salud Juan Pablo Uribe se comprometió el año pasado a hacer efectiva esa ley a partir del segundo semestre de 2020. En julio hubo problemas con la documentación y se llegó al 31 de agosto, nos dijeron que en siete días hábiles realizarían el pago, pero eso no ocurrió”, explicó.

Según la Asociación Nacional de Internos y Residentes (ANIR), existen en el país casi 5.200 residentes, solo 689 recibieron el desembolso correspondiente al mes de julio.

“El afán nuestro es que en tiempos de pandemia la estamos pasando muy mal, máxime cuando el país sabe de las millonarias sumas que debemos pagar para realizar nuestros estudios, hay matrículas que bordean los 40 millones de pesos anuales, que son solo parte de los gastos, porque muchos nos mudamos a las ciudades a realizar la especialización y eso implica costear un arriendo, alimentación, transporte”, comentó.

Por lo que piden celeridad por parte del Gobierno Nacional, para que este auxilio económico sea desembolsado lo más pronto posible y no tengan que pasar por “las penurias”, como lo califica Sánchez, por las que actualmente él y sus colegas están viviendo.

“Nosotros trabajamos para muchas IPS en el país, pasamos las rondas de los pacientes, hacemos servicios de consulta externa, atendemos los servicios de urgencia, en algunos casos prestamos los servicios de docencia a los pregrados de medicina y pasamos la mayor parte del tiempo en estos lugares. La ley incluso pone un límite de 66 horas semanales, pero siempre se sobrepasa ese número. Entonces queremos justicia”, concluyó Sánchez.