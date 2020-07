Nuevos casos de congresistas con COVID-19

El más reciente caso es el de la representante a la Cámara, por el partido de la U, Mónica Valencia, quien confirmó a través de sus redes sociales que el resultado de la prueba de COVID-19 salió positivo.

"Tras haber participado en reuniones de bancada y luego tener síntomas de gripa, me realizaron la prueba de detección de COVID-19, y hoy me informan que dio positiva. Saldremos adelante de esta difícil situación si todos seguimos con responsabilidad las indicaciones médicas", indicó la congresista a través de Twitter.





Con el nuevo caso, ya son 9 los congresistas que han dado positivo para coronavirus. Por el lado del Senado hay cuatro: Laureano Acuña, Nicolás Pérez, Horacio José Serpa y Pablo Catatumbo. Mientras que en la Cámara de Representantes: Erasmo Zuleta, José Luis Correa, Fabio Arroyave y Jairo Cristo.

Sobre si esto podría incidir en si se realiza o no la sesión del 20 de julio de manera presencial, el senador Gabriel Velasco manifestó: " creo que los casos ya existentes de COVID-19 en congresistas es importante, pero no es el determinante porque estas personas no asistirían. Yo creo que lo determinante es que hay un número importante de congresistas con preexistencia".

Agregó que también hay uno número significativo de congresistas mayores de 70 años. " Creo que estamos en el pico de la pandemia, donde vamos a tener una aglomeración importante de ciudadanos que puede generar un riesgo de contagio muy grande".