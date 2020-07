Director de Federación de Departamentos dio positivo en prueba de COVID-19

Carlos Camargo, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, confirmó a través de sus redes sociales que el resultado de la prueba de COVID-19 que se realizó fue positivo.

"El fin de semana presente malestar, de manera preventiva me realice pruebas para COVID-19. Hoy me fue confirmado el resultado como positivo. Como lo he hecho desde el sábado, continuaré en aislamiento como indican protocolos y coordinando desde casa los asuntos de la @FNDCol"

Camargo estuvo el pasado 2 de julio en el programa Prevención y Acción que conduce diariamente en presidente Iván Duque y, por esa razón, no se descarta que el jefe de Estado deba realizarce la prueba de COVID-19.

"Hoy estuvimos con el presidente Iván Duque contándole a los colombianos el respaldo de los gobernadores a la segunda jornada de día sin Iva presencial y electrónica, la cual tiene una gran trascendencia para reactivar las economías regionales", indicó ese día en sus redes sociales Camarago.