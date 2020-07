Gustavo Petro desconoce legitimidad de Iván Duque como presidente

Nuevamente, el líder del movimiento Colombia Humana arremete contra el actual mandatario colombiano Iván Duque.

A través de un video publicado en redes sociales, Gustavo Petro junto a Gustavo Bolívar y Holman Morris realizaron varias declaraciones basadas en una columna de opinión escrita por Petro.

Durante la lectura, que tenía como eje central temas como la supuesta compra de votos en varias zonas del país, el escándalo de la 'Ñeñepolítica' y las acciones de la Fiscalía, Petro afirma que desconoce la legitimidad de Iván Duque como presidente de Colombia.

"No puede haber legitimidad en una democracia si su mandatario no fue elegido legítimamente. No puede haber legalidad en el gobierno de la legalidad si su propia fuente de legitimidad no es el voto libre de los ciudadano", agrega el senador.



En cuanto a las denuncias de compra de votos, Gustavo Petro manifestó, "Duque ganó solo con el fraude y las pruebas están en los nuevos audios que su amigo el Fiscal, buscó rápidamente esconder y manipular".

Por ende, anunció que tomará acciones legales: "Como víctima del fraude electoral, operaremos en las instancias de la justicia, pero fundamentalmente, el campo de acción más importante es la conciencia de nuestros conciudadanos", dicta la columna