“Viaje del Fiscal Barbosa a San Andrés fue apresurado”

En medio de las denuncias que ha recibido la Comisión de Investigación por el viaje del Fiscal General Francisco Barbosa, el gobernador de la isla, Everth Hawkins, aseguró que la visita del Fiscal fue apresurada.

Para Everth Hawkins, el fiscal Barbosa "se aceleró" ya que la investigación continúa y explicó: "si yo tengo un proceso y hay una fiscal delegada al caso, hombre, primero permítame ejercer mi derecho de defensa y presentar las pruebas que han solicitado [...] en la rueda de prensa del Fiscal acá nunca me mencionó, mencionó temas del año pasado".

Hawkins detalló que la investigación que se adelanta es por un contrato de 500 millones de pesos con el que se hacen piezas comunicativas sobre el coronavirus en español, inglés y criol para alertar a la comunidad de la isla y mantener informados a los sanandresanos de las medidas que toma el gobierno.

"Se escandalizaron porque 'no, que 500 millones', no, es que no sabíamos y aún no sabemos cuánto va a durar la pandemia. La idea era bueno, planifiquemos un contrato de tal manera que cada que vayan surgiendo los temas, vamos haciendo los pagos. Nunca dimos anticipos y mantuvimos informada a toda la población", señaló el Gobernador.