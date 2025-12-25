Tragedia en Navidad: Dos primos fallecen en aparatoso accidente de tránsito en Sucre

Montería

La celebración del 25 de diciembre se tornó en tragedia para una familia en el departamento de Sucre. Un grave accidente vial registrado a las 10:00 de la mañana de este jueves dejó como saldo dos personas muertas y cuatro más heridas en cercanías al sector de la finca Las Moras.

El accidente ocurrió cuando un automóvil KIA Picanto de color rojo, con placas QEL-843, se salió de la calzada y colisionó violentamente contra un frondoso árbol a pocos metros del arroyo San Antonio de Palmito.

De acuerdo con las primeras versiones de los rescatistas y testigos presenciales, la principal hipótesis apunta a que el conductor fue vencido por un microsueño, lo que provocó la pérdida de control del vehículo.

Víctimas y sobrevivientes

Las víctimas fatales fueron identificadas como Luis y José Díaz, quienes eran primos. Ambos viajaban en la parte delantera del vehículo (conductor y acompañante). En el mismo asiento delantero se encontraba una mujer, quien, según los testigos, logró salvarse milagrosamente pese a la magnitud del impacto.

En la parte trasera del automotor viajaban otras tres personas que resultaron heridas. Uno de los sobrevivientes entregó un desgarrador testimonio a los medios locales:

“Yo no estuve tomando, por eso mis amigos me buscaron en mi casa para que yo manejara, pero al final el hombre que estaba al volante no quiso cederme el turno”, narró el joven en medio del shock por lo ocurrido.

Investigación y rescate

Las autoridades de tránsito presumen que el consumo de alcohol pudo ser un factor determinante, ya que en el interior del vehículo fue hallada una botella de licor.

La emergencia requirió la intervención del Cuerpo de Bomberos Oficial de Sincelejo, debido a que uno de los cadáveres quedó atrapado entre las latas retorcidas del vehículo, haciendo necesario el uso de equipo especializado para su extracción. Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales cercanos para recibir atención médica.