Estos son los jugadores más costosos del mundo: Así cierra Luis Díaz el 2025

El futbolista colombiano aparece dentro del prestigioso listado.

Luis Díaz jugador de Bayern Múnich / Getty Images

Luis Díaz jugador de Bayern Múnich / Getty Images / F. Noever

Laura Reina

Los mejores jugadores del mundo no se miden por los goles, asistencias o títulos, si no también se puede medir por su valor en el mercado de fichajes. En un nuevo orden en el fútbol mundial donde los millonarios traspasos son cada vez más frecuentes, la elite de los futbolistas destacan por su gran talento, proyección y demanda de los equipos.

En esta prestigiosa lista que suele ser relevante cuando se culmina un año, aparece en primer ligar el español Lamine Yamal, quien es la estrella del Barcelona que según el portal Transfermarkt tendría un costo de 200 millones de euros. A su corta edad el futbolista se ha consolidado en un equipo de talla mundial y se proyecta como la siguiente figura del fútbol.

¿En que posición aparece Luis Díaz?

Luis Díaz aparece en el puesto 53 consolidándose así uno de los mejores jugadores de esta año, esto por su título en la Premier League cuando vestía la camiseta del Liverpool. Luego de su paso al fútbol alemán, ha tenido un arranque maravilloso en el Bayer Múnich, incluso fue elegido como el mejor jugador de noviembre por el equipo.

El costo del jugador de la Selección Colombia que a su vez es el más costoso del país, por el gran momento deportivo que esta viviendo esta cerca de los 70 millones de euros, seguido por Jhon Jader Durán que bajo su costo a 35 millones de dólares y Daniel Muñoz con 27 millones.

Así quedó el listado de los jugadores mas costosos del mundo

PosiciónJugadorEquipoValor
1Lamine YamalBarcelona200 mill €
2Erling HaalandManchester United200 mill €
3Kyliam MbappéReal Madrid200 mill €
4Jude BellinghamReal Madrid160 mill €
5Vinicius JuniorReal Madris150 mill €
6PedriBarcelona140 mill €
7Jamal MusialaBayern Múnich130 mill €
8Michael OliseBayer Múnich130 mill €
9Bukayo SakaArsenal130 mill €
10Cole PalmerChelsea120 mill €
15Joao NevesParis Saint Germain110 mill €
20Désiré DouéParis Saint Germain90 mill €
25Hugo EkitikéLiverpool85 mill €
40Martín ZubimendiArsenal75 mill €
53Luis DíazBayern Múnich70 mill €

