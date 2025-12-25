Estos son los jugadores más costosos del mundo: Así cierra Luis Díaz el 2025

Los mejores jugadores del mundo no se miden por los goles, asistencias o títulos, si no también se puede medir por su valor en el mercado de fichajes. En un nuevo orden en el fútbol mundial donde los millonarios traspasos son cada vez más frecuentes, la elite de los futbolistas destacan por su gran talento, proyección y demanda de los equipos.

En esta prestigiosa lista que suele ser relevante cuando se culmina un año, aparece en primer ligar el español Lamine Yamal, quien es la estrella del Barcelona que según el portal Transfermarkt tendría un costo de 200 millones de euros. A su corta edad el futbolista se ha consolidado en un equipo de talla mundial y se proyecta como la siguiente figura del fútbol.

¿En que posición aparece Luis Díaz?

Luis Díaz aparece en el puesto 53 consolidándose así uno de los mejores jugadores de esta año, esto por su título en la Premier League cuando vestía la camiseta del Liverpool. Luego de su paso al fútbol alemán, ha tenido un arranque maravilloso en el Bayer Múnich, incluso fue elegido como el mejor jugador de noviembre por el equipo.

El costo del jugador de la Selección Colombia que a su vez es el más costoso del país, por el gran momento deportivo que esta viviendo esta cerca de los 70 millones de euros, seguido por Jhon Jader Durán que bajo su costo a 35 millones de dólares y Daniel Muñoz con 27 millones.

Así quedó el listado de los jugadores mas costosos del mundo