Hallazgo de explosivos en bodega de Bazurto puso en peligro a socorristas durante incendio

El Cuerpo de Bomberos de Cartagena informó que la emergencia registrada en el Mercado de Bazurto, fue totalmente controlada, sin reporte de personas lesionadas.

El incendio se presentó en el sector Pasaje Comercial El Hueco, contiguo al pasaje La Colombiana, comprometiendo una edificación de tres (3) pisos donde funcionaban varias bodegas y almacenes comerciales.

La alerta fue recibida a través de la línea 119, activándose de inmediato el protocolo de respuesta.

Gracias a la oportuna intervención de las unidades del Cuerpo de Bomberos, se logró evitar la propagación del fuego hacia otros locales comerciales del sector.

Durante la atención de la emergencia, se identificó que en un local contiguo al punto de origen del incendio funcionaba un establecimiento que almacenaba pólvora y elementos explosivos, situación que no fue informada previamente por los propietarios ni trabajadores, poniendo en grave riesgo la vida de las unidades de bomberos y de los demás organismos de socorro.

La Policía Nacional adelanta las verificaciones correspondientes sobre la procedencia de la mercancía y la documentación legal de dicho establecimiento.

Atención interinstitucional

En el lugar hicieron presencia de manera articulada las siguientes entidades del Distrito y organismos de apoyo:

Secretaría del Interior

Secretaría General

Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD)

Apoyo Logístico

Espacio Público

DATT

Policía Nacional

Aguas de Cartagena

Electricaribe / Afinia

AMI Emergencias Médicas Megatiendas, brindando hidratación al personal operativo

Balance:

Personas lesionadas: 0

Personas afectadas: 0

Daños: Pérdidas materiales

El Cuerpo de Bomberos de Cartagena permanece en el lugar realizando labores de apagado de puntos calientes, remoción y enfriamiento, debido a la presencia de material inflamable y combustible, con el fin de evitar una posible reactivación del fuego.

Acompañamiento institucional

En el sitio hicieron presencia y acompañamiento:

Bruno Hernández, secretario del Interior; Jhony Pérez, director del Cuerpo de Bomberos de Cartagena; Ahizar Fuentes, comandante del Cuerpo de Bomberos; tenientes Aníbal Guerrero y Adolfo Canabal, supervisando las labores operativas

Apoyos operativos:

La atención de la emergencia contó, además, con: máquina de la Sociedad Portuaria; un carrotanque de la UNGRD – Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, enviado por la Gobernación de Bolívar, para el abastecimiento del sistema de piscina del Cuerpo de Bomberos de Cartagena; unidades del Cuerpo de Bomberos de Turbana, que se sumaron a las labores de atención.

El Cuerpo de Bomberos de Cartagena reitera su compromiso con la seguridad de la ciudad y continuará informando de manera oficial cualquier novedad relacionada con esta emergencia.