Cómo saber si es beneficiario de un subsidio de Prosperidad Social antes de que termine 2025

A medida que el 2025 avanza hacia su cierre, miles de hogares colombianos buscan verificar si son o no beneficiarios de los subsidios sociales que administra el Departamento de Prosperidad Social (DPS).

La entidad, encargada de diseñar e implementar programas de inclusión social, habilitó mecanismos oficiales para que las familias vulnerables puedan confirmar su condición de beneficiarios de subsidios como Renta Ciudadana, Devolución del IVA y Colombia Mayor.

¿Cómo consultar si tu hogar es beneficiario?

Para verificar si es beneficiario de los programas del DPS en lo que queda de 2025, las personas deben realizar la consulta a través de los portales oficiales de cada subsidio. Cada programa tiene un enlace específico donde puede ingresar su número de documento:

Acceder al sitio oficial del programa (por ejemplo, la plataforma de Renta Ciudadana en rentaciudadana.prosperidadsocial.gov.co). Seleccionar la opción “Consulte aquí si su hogar es beneficiario”. Ingresar el tipo y número de documento de identidad y la fecha de nacimiento. Resolver la verificación de seguridad y ver el resultado

Este proceso es aplicable a los distintos programas de la entidad que ofrecen transferencias monetarias o subsidios directos, y no tiene costo algo para los ciudadanos.

Renta Ciudadana: ingrese al portal de Renta Ciudadana y seleccione la opción "Consulte aquí si su hogar es beneficiario".

Devolución del IVA: acceda a la página de Devolución del IVA para verificar si su hogar tiene pagos programados para el cierre de 2025.

Renta Joven: los participantes pueden consultar su estado y transferencias pendientes en el portal del programa Renta Joven.

Colombia Mayor: puede verificar los listados de nuevos beneficiarios en las alcaldías municipales o mediante los canales de atención de Prosperidad Social.

Verificación de giros y pagos

Si ya confirmó que es beneficiario, puede rastrear la disponibilidad de su dinero a través de las entidades financieras autorizadas en 2025:

Banco Agrario: Consulte el estado de su giro en el Link de Consultas del Banco Agrario.

Billeteras Digitales: Verifique aplicaciones como MOVii o BICO, que se han utilizado para la dispersión de pagos este año.

Además de los portales web, el DPS lanzó la aplicación móvil “Prosperidad”, la cual permite a los hogares recibir información personalizada sobre subsidios, fechas de pagos y alertas y otros servicios directamente en sus dispositivos móviles.

Subsidios vigentes en 2025

Para este año, Prosperidad Social ha mantenido varios de los programas clave que buscan aliviar la pobreza y mejorar las condiciones de vida de las familias más vulnerables.

Renta Ciudadana

Es uno de los subsidios más representativos de 2025. Este programa está orientado a contribuir a la superación de la pobreza, mediante transferencias monetarias que complementan los ingresos de los hogares prioritarios. Bajo este esquema, se implementan diferentes líneas de intervención con corresponsabilidades sociales como salud y educación.

Link: https://rentaciudadana.prosperidadsocial.gov.co/

Devolución del IVA

Otro programa vigente es Devolución del IVA, que continúa ofreciendo alivio económico a hogares pobres extremos, especialmente aquellos clasificados en los grupos A y B del Sisbén IV. Prosperidad Social ha recordado que esta transferencia monetaria sigue activa durante 2025, con mecanismos de consulta habilitados para que los beneficiarios verifiquen su inclusión.

Link: https://devolucioniva.prosperidadsocial.gov.co/

Colombia Mayor

Es un subsidio dirigido a las personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad, ha seguido recibiendo inversión social y ciclos de pago durante este año. La entidad ha señalado que los giros se realizan a través de operadores como el Banco Agrario y sus aliados, y ha publicado cronogramas oficiales de entrega de recursos.

Link: https://prosperidadsocial.gov.co/colombia-mayor/

#ConDignidadCumplimos | Desde hoy se universaliza el bono pensional de $230.000 de #ColombiaMayor para 3 millones de mayores y vulnerables en 🇨🇴, como lo prometió el pdte @petrogustavo. Para personas como Hugo, completamente desprotegidas, esto es el cambio y #DignidadMayor . pic.twitter.com/jgkwmcfmNa — Prosperidad Social (@ProsperidadCol) December 23, 2025

Jóvenes en Paz

Este programa tiene como fin alejar a jóvenes vulnerables de ciclos de violencia y criminalidad, ofreciéndoles una ruta integral de oportunidades a través de educación (básica, técnica, superior), formación para el trabajo, y apoyo económico, para que construyan un proyecto de vida diferente y se conviertan en agentes de cambio en sus comunidades, especialmente en zonas afectadas por el conflicto y la pobreza.

!Atención participantes de Jóvenes en Paz!: ya están disponibles los recursos correspondientes al ciclo 12 del programa.



Más de 15 mil jóvenes recibirán la transferencia monetaria condicionada.



Los invitamos a consultar los canales oficiales para conocer detalles. pic.twitter.com/OBrZ1rzDSX — Prosperidad Social (@ProsperidadCol) December 24, 2025

Prosperidad Social también ha advertido recientemente sobre modalidades de estafa que utilizan ilegalmente el nombre de la entidad o sus programas para engañar a ciudadanos y obtener datos personales o financieros. La entidad enfatiza que las consultas oficiales solo deben realizarse en los portales y canales institucionales habilitados. Para consultar si es beneficiario de algún subsidio es necesario mantener los datos actualizados para recibir las notificaciones directamente.