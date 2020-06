"No te explicaré nada": Zidane respondió a las declaraciones de James

Zinedine Zidane respondió en rueda de prensa posterior a la victoria del Real Madrid ante Mallorca cuando se le preguntó por las recientes declaraciones de James Rodríguez en el Gol Caracol, donde aseguraba que la relación con el tecnico francés no es mala, pero que le gustaría saber por qué no juega frecuentemente.

Ante ello, Zidane, corto y algo frió, contestó a la pregunta por parte de la prensa: "Yo no me voy a meter en lo que quieren para sacar portadas. No te voy a explicar nada. Estamos aquí, James es un jugador como todos, él quiere jugar como todos, es normal. Al final son decisiones y yo intento hacer las cosas", puntualizó.

Y añadió, lejos de polemizar, que intenta darle la oportunidad a todos los jugadores para que, cuando a cada cual le toque, pueda aportarle al equipo. "Un día es James, otro día es Gareth, otro día es Isco. Ustedes siempre sacan uno, pero al final esto no va a cambiar lo que estamos haciendo todos, que cada uno aporta su granito de arena. Lo más importante es eso, no me voy a meter en lo que quieren, que es sacar portadas

Por ahora, James reapareció en la Liga española siendo titular después de ocho meses en el partido ante la Real Sociedad. No obstante, en el encuentro de este miércoles ante Mallorca, el ‘10’ de la Selección Colombia permaneció en el banco de suplentes.