Bar de Cartagena es considerado el mejor del mundo: Conozca dónde queda, precios y más

Una de las bebidas más cotizadas en los bares, son los cocteles, su preparación cuenta con una base de diferentes bebidas, estas pueden contener diversos grados de alcohol, asimismo, estas bebidas contienen trozos de frutas.

Este año, se ha dado la noticia de que uno de los bares de Colombia ha sido nombrado como ‘El Mejor Bar del Mundo’, en los ‘Premios Spirited’ realizado por ‘Tales of the Cocktail Foundation’, sin embargo, eso no lo es todo, el mismo bar fue ganador en otra categoría, en estos premio.

¿Qué son los Premios Spirited?

A partir del 2007, los ‘Premios Spirited’ se ha realizado con el objetivo de reconocer y renombrar a locales y personas expertas en la industria de las bebidas. Las categorías de los premios, están estructuradas para detallar el producto, ya sea establecimiento, menú o cóctel, para saber como este trasciende en el mercado ya sea de manera nacional e internacional.

Desde su portal web, indican que desde su programa, impulsan el crecimiento de la industria de las bebidas. Es así, como para esta entrega realizada en Nueva Orleans LA, se anunciaron los ganadores de la 18° edición anual de los ‘Premios Spirited’, bajo el tema ‘Inspirar’.

Bar de Colombia gana el premio al ‘Mejor Bar del Mundo’

Durante la premiación, el bar ‘ALQUÍMICO’ de Colombia, recibió dos reconocimientos, en el primero fue nombrado en las ‘Categorías Internacionales’, su reconocimiento llevó el nombre de ‘Mejor Bar de Coctelería Internacional’ presentado por PATRÓN Tequila, el cual es una marca estadounidense.

Por otro lado, en las ‘Categorías Globales’, ‘ALQUÍMICO’, fue nombrado por segunda vez como el ‘Mejor Bar del Mundo’, en esta ocasión, presentado por Tales of The Cocktail Foundation. A partir de allí, los premios incluyen a este centro coctelero de Colombia a su directorio, el cual es una guía de referencias sobre las bebidas y comidas más perfectas.

‘ALQUÍMICO’ el mejor bar del mundo

Según ‘ALQUÍMICO’, desde su coctelería se brinda experiencias únicas, cuenta con tres pisos, cada uno con una temática diferente. El primero las personas podrán conocer la culinaria de las diferentes regiones de Colombia, el segundo brinda diversos e innovadores cocteles, los cuales están preparados a lo ‘Colombiano’.

El último piso, el cual es una terraza, se lleva a cabo la experiencia ‘fromthebartothefarm’, allí se prueban los ingredientes que ellos mismos siembran, como es el caso del cóctel ‘Xuan’ donde se utiliza caléndula y manzanilla.

¿Dónde queda ‘ALQUÍMICO’ el mejor bar del mundo?

Usted podrá encontrar lo mejor en coctelería en el centro histórico de Cartagena de Indias, exactamente en la Calle del Colegio #34-24. Su portal web destaca que ubicada sobre un predio colonial, ya que la casa fue construida por el arquitecto francés Gastón Lelarge, quien es reconocido en país por construir el Castillo Marroquín y el Palacio de San Francisco.

Su carta maneja precios desde $26.000 COP hasta $36.000 COP, especialmente sus cocteles manejan un precio estándar el cual es de $38.000 COP.