Concejales ponen lupa a las Comisarías de Familia en Bogotá por presuntas irregularidades

Bogotá

En el Concejo de Bogotá, se llevó a cabo un debate de control político para revisar el estado y el funcionamiento de las Comisarías de Familia de la ciudad, pues según lo explica la concejala del Partido Verde, María Clara Name, se estaría hablando de un déficit y de presuntas irregularidades dentro de las mismas.

Name expresó su preocupación por supuesta corrupción y favorecimiento a los agresores dentro de las comisarías. Así mismo, solicitó ampliar los equipos para brindar un servicio oportuno para las víctimas.

“Necesitamos tener equipos multidisciplinarios que ayuden a que se reciban bien las denuncias por parte de la ciudadanía. Primero, tenemos 36 comisarías en este momento en cabeza de integración social, lo importante es que pasemos a la Secretaría de Seguridad pero que reforzamos y que podamos tener ojalá las 80 comisarías de familia para que podamos tener una cobertura”, señaló.

La concejala pidió a la Secretaría de Integración Social intensificar la vigilancia y control sobre estas comisarías, ya que, según lo señala, se estarían recibiendo múltiples denuncias de la ciudadanía por presunta violencia institucional y revictimización, como lo es el caso de la mamá de una menor de edad, quien perdió la custodia de su hija por dichos inconvenientes.

“La comisaría número uno de Usaquén, el día 24 de abril, me quitó a mi hija de manera arbitraria, cerrando un proceso en donde yo era víctima y me había otorgado medida de protección a mí y a mi hija y caucion a los tres agresores que, el día 4 de abril, me asaltan dentro de mi auto y me golpean hasta quitarme a mi hija. El día 24 de abril, en medio de esta denuncia, cierran el proceso previamente abierto y a mí abren uno nuevo en donde me pasan de víctima a victimaria, en donde el señor progenitor me denuncia por violencia intrafamiliar y pide la custodia de la niña. La custodia no se la entregan a él, sino a su madre. Nunca consultaron a mis padres y fuera de eso, tengo una reunión de conciliación y un fallo en donde me favorece el ver a mi hija, pero la señora comisaria lo que hace nuevamente es violentarme, abriendo una medida de protección de oficio a favor de su mamá y su hermana”, explica la víctima.

Por otra parte, la abuela de una menor de 4 años, víctima de abuso sexual, denunció falta de garantías por parte de las comisarías, pues el agresor seguiría libre y cuatro meses después, según la denunciante, siguen sin darles respuesta.

“La inconsistencia empezó en la comisaría 19 de familia, en Ciudad Bolívar. Ahí me mandaron a rodar con la niña, o sea no tengo respuesta de ninguno, el tipo sigue libre. Es un caso de abuso sexual a una menor de cuatro años por parte del papá y no hay respuesta la semana pasada la respuesta de la fiscal fue llevar la niña para que me la manden al psicólogo. O sea la niña me la han visto muchos psicólogos, me la están re victimizando y yo necesito es que la justicia actúe”, indicó.

Las cifras de lo que sería, según la concejala Name, un déficit de funcionamiento, incrementaron significativamente, pues entre enero y abril del 2024, de 304 casos de violencia sexual a niños, niñas y adolescentes, solo 38 fueron remitirdos a la fiscalía, arrojando un preocupante 12% del total. Esto teniendo en cuenta un incremento alarmante en los casos de violencia intrafamiliar en Bogotá.

“Hay que reforzar la investigación, hay que reforzar a que estos casos no queden solo en que la persona llevó la denuncia a la comisaría de familia, sino que realmente se le ayude a solucionar, que realmente se den las medidas de protección, bien sea transitorios o permanentes en la población que van a buscar estas medidas”, agregó Name.

Además de solicitar investigación sobre los hechos, la concejala, resaltó la necesidad de crear y fortalecer equipos de apoyo con practicantes de pregrado y carreras afines para mejorar la atención a las víctimas.