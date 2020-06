“Yo no estaba de acuerdo con las famosas rotaciones de Osorio”: La Volpe

El técnico argentino, Ricardo La Volpe, dirigió por más de 30 años en el fútbol profesional, desarrollando la mayor parte de su carrera en México, donde estuvo al mando de más de 15 equipos incluido un periodo como entrenador de la Selección de ese país entre el 2002 y el 2006.

En diálogo con el Carrusel Deportivo, La Volpe afirmó que a Juan Carlos Osorio le faltó tener una mejor gestión de la plantilla cuando fue seleccionador de México entre el 2015 y 2018. "La camada que tuvo Osorio en México fue una de las mejores por la calidad de jugadores. Quizás, yo no estaba de acuerdo con las famosas rotaciones. Se me hacía raro", puntualizó el argentino.

Sin embargo, también reconoció que al país centroamericano le hace falta "crecer" en su fútbol para superar las instancias decisivas. Esto teniendo en cuenta que el combinado mexicano ha quedado eliminado en los octavos de final en las últimas siete ediciones de los Mundiales. "En la Selección de México falta crecer. A México se le dificulta cuando sale con la obligación de ganar o de no perder", puntualizó.

Respecto a la coyuntura del fútbol, La Volpe expresó que le gustaría ver varios ajustes en el juego actual, sin embargo, comentó uno de ellos en particular: "Hay que jugar con 10 hombres. Y ver si con 10 hombres podemos volver a ver un fútbol de más calidad. Fifa tiene que considerar unas modificaciones".

Finalmente, La Volpe, quien se considera a sí mismo como un "enamorado del fútbol", dio a entrever cuáles de las ligas europeas son las que más le gustan y, por otro lago, cuál es el que menos le gusta. "Si tengo que elegir, me gusta la Liga inglesa, por lo competitiva. Pero por estrategia y táctica, la [Liga] italiana. No me gusta la [Liga] española", concluyó.