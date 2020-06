La disculpa de Bianchi con Montoya tras la final de la Libertadores 2004

Luis Fernando Montoya, técnico del Once Caldas campeón de la Copa Libertadores 2004, reveló recientemente en una entrevista que el extécnico de Boca Juniors, Carlos Bianchi, le pidió perdón por su actitud al no ir a recibir la medalla de subcampeón en aquel entonces.

"Bianchi tenía una persona allegada jugando en Medellín y estuvo visitándola. Entonces vino y me visitó en mi casa y me dijo: 'Profe, vengo a pedirle disculpas por no recibir la medalla del subcampeonato, pero ese día tuve inconvenientes familiares también'", precisó Montoya en diálogo con SOY Deportes.

En aquel entonces, 16 años atrás, Bianchi aseguró ante los medios que "no sabía que al segundo le daban medallas… Como es la primera vez que perdemos".

Ante la disculpa del exentrenador argentino, Montoya le respondió: "'No se preocupe porque ese segundo no es fácil para cualquiera, más para ustedes que vienen ganando todo'. No es fácil perder para un técnico, lo entiendo’".

Cabe destacar que cuando Once Caldas se impuso en la Libertadores del 2004, Boca, al mando de Bianchi, venía de ganar tres de los últimos cuatro campeonatos (2000, 2001 y 2003).