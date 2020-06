"Ni sabían a qué iban a jugar": La Volpe se despachó contra Osorio

Ricardo La Volpe, quien fuera técnico de la Selección de México en el Mundial 2006, criticó el trabajo de Juan Carlos Osorio con la ‘Tri’ durante la Copa del Mundo Rusia 2018 luego de que este expresara que fue eliminado por Brasil en los octavos de final por no contar con los jugadores para enfrentar a la ‘Canarinha’.

En diálogo con ESPN, Osorio, actual técnico de Atlético Nacional, precisó que "cuando enfrentamos a Brasil yo reuní a todos mis jugadores y les pregunté si estábamos preparados para jugar contra Brasil y la respuesta fue silencio". Y luego agregó que solo jugadores como Héctor Herrera o Carlos Vela están al más alto nivel en comparación con los jugadores de la pentacampeona del mundo.

Ante estas declaraciones, La Volpe, también en diálogo con ESPN, respondió al técnico colombiano y criticó su trabajo en México: "Ni sabían cómo iban a jugar y para mí era la mejor camada de mexicanos que he visto, desde mi punto de vista. No es ético, es como si yo te dijera que si hubiéramos tenido más gol a Argentina le hubiéramos ganado, porque tuvimos la pelota, protagonismo. No va por ahí. El técnico se tiene que hacer responsable de que los jugadores no supieron cómo iban a jugar contra Brasil. Él es más responsable que los jugadores".

Y por otro lado, La Volpe enfatizó en que, a diferencia del trabajo que realizó con México en el 2006, la camada de jugadores en Rusia 2018 ya tenían trayectoria mundial, por lo que no supo aprovecharlos: "La gran ventaja que tuvo la camada de Osorio es que ellos ya tenían roce internacional, ya estaban en Holanda, otros estaban en España, otros son Portugal, había jugadores que estuvieron en Inglaterra y Alemania. No es lo mismo a cuando yo jugaba que tenía todos del ámbito local, es una gran diferencia entre un ritmo de fútbol europeo", concluyó.