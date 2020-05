Lo que serían unas vacaciones familiares, se han convertido en todo un drama para la familia de Constanza Henao. Luego de que cerraran los aeropuertos por la emergencia sanitaria de coronavirus no pudieron regresar a Colombia, ya no tienen dinero para pagar hospedaje y alimentación y no han encontrado eco en sus solicitudes a la cancillería.

Lunes 4 de mayo de 2020.