Centro Democrático retira petición de renuncia a director del Inpec

En medio de la crisis carcelaria que se ha agravado a nivel nacional por cuenta de los contagios de coronavirus al interior de las prisiones, el representante del Centro Democrático, Óscar Villamizar, había solicitado a la ministra de Justicia, Margarita Cabello, retirar del cargo al general Norberto Mujica al considerar que su gestión era insuficiente.

“No entiendo cómo, con todo lo que ha sucedido, usted aún no ha solicitado la renuncia del director”, expresó el representante hace una semana. Hoy, durante el debate de control político al Ministerio de Justicia por la crisis de hacinamiento, Villamizar se retractó asegurando que el Inpec no es el culpable principal de esta situación.

“La seguridad está a cargo del Inpec, que atiende fugas y amotinamientos. El hacinamiento está en cabeza del Ministerio de Justicia con temas de infraestructura y la salud en el sistema penitenciario está en cabeza del Uspec. El problema de salud al que yo me refería no es del director del Inpec, es del Uspec”, explicó Villamizar quién se excusó por la petición la semana anterior.