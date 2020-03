Superfinanciera: Bancos no podrán aumentar tasas de interés durante crisis

La Superintendencia Financiera advirtió que los establecimientos de crédito no podrán aumentar las tasas de interés a los deudores, por la emergencia del coronavirus.

El superintendente, Jorge Castaño, manifestó que no se va a permitir el no cobro de intereses sobre intereses, y el beneficio de no ser reportados a las centrales de riesgo por acogerse a los programas de refinanciación.

La Superintendencia impartió instrucciones a las entidades bancarias para que informen de manera clara a los clientes acerca de las características de las figuras empleadas, para ajustar las condiciones de los créditos en la coyuntura actual.

Añade que, en todos los casos, el deudor podrá conservar las condiciones iniciales de los créditos, manifestándolo así a la entidad financiera.

En la directriz de la Superintendencia Financiera se informa que, en el caso de créditos comerciales, las entidades financieras podrán evaluar caso por caso y establecer el efecto sobre la cuota y el plazo según correspondan.