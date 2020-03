Líder social doblemente amenazada

La líder social se llama Yina Paola Sánchez Rodríguez, vive en el corregimiento Tierradentro, municipio de Montelibano, Córdoba, y desde el martes 24 de marzo está encerrada en su casa con su familia, con temor de salir, porque se le acusa de ser positivo para coronavirus, pero además algunos grupos armados ilegales, como el Clan del Golfo, que opera en la zona, la está amenazando.

“No, yo no tengo Covid-19, es un señalamiento muy irresponsable de las personas que lo ocasionaron, y esto me pone en inminente riesgo porque eso puede ocasionar una arremetida de la comunidad hacia mí. Además, me han llegado mensajes que los grupos me estarían buscando para quemarme junto a mi familia”.

Ella se ha destacado por trabajar en la defensa de la tierra en su comunidad, también hasta el ocho de enero fue inspectora de Policía, y pide a las autoridades que a través de un comunicado certifiquen que ella no tiene coronavirus, para que pase un poco al estigma que le han generado.