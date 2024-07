SATENA lanza nuevas rutas aéreas a Cartago, Paipa, Arauca, Cúcuta y Yopal

A partir del 3 de septiembre del 2024, SATENA expandirá su red de vuelos con la introducción de nuevas rutas que conectarán a Cartago, Paipa, Arauca, Cúcuta y Yopal. Con el objetivo de fortalecer la conectividad regional y apoyar el desarrollo económico, la aerolínea inaugurará nuevas frecuencias en días específicos.

Las nuevas rutas incluyen:

Quibdó-Cartago-Quibdó: Con vuelos los martes y jueves, saliendo de Quibdó a las 7:20 am y regresando desde Cartago a las 8:20 am.

Con vuelos los martes y jueves, saliendo de Quibdó a las 7:20 am y regresando desde Cartago a las 8:20 am. Medellín-Paipa-Yopal-Paipa-Medellín: También operando los martes y jueves, con salida desde Medellín a las 12:25 pm y retornos desde Yopal a las 2:55 pm, entre otros horarios.

También operando los martes y jueves, con salida desde Medellín a las 12:25 pm y retornos desde Yopal a las 2:55 pm, entre otros horarios. Arauca-Cúcuta-Arauca: Los martes y viernes, con vuelos de ida y vuelta programados en las mañanas y tardes.

Los vuelos serán operados con aeronaves B-1900, con capacidad para 19 pasajeros, y EJR-145, con capacidad para 50 pasajeros. SATENA busca con estas nuevas rutas no solo mejorar la conectividad sino también impulsar el turismo y el crecimiento económico en las regiones atendidas.

El presidente de SATENA, Mayor General Óscar Zuluaga, destacó que estas adiciones a la red de rutas subrayan el compromiso de la aerolínea con el desarrollo regional y la integración nacional, facilitando el acceso y fomentando el crecimiento de las economías locales.