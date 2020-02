Supersalud abrió investigación a hospital San Francisco de Asís de Quibdó

La Superintendencia Nacional de Salud abrió investigación a la Nueva Ese Hospital Departamental San Francisco de Asís, de Quibdó. Luego de encontrar que los administrativos del centro asistencial entregarán información incompleta al equipo auditor del ente de control.

También dice la entidad que, al parecer, la ESE no clasificaba de forma adecuada los residuos hospitalarios, no tenía un espacio apropiado para el almacenamiento; además que no se le garantizaba al personal utilizar el equipo de protección indicado para el manejo de los desechos.

Este es el nuevo etiquetado que tendrán los alimentos y bebidas azucaradas

EPS e IPS deben prepararse ante una eventual llegada del Covid-19

El ente de control asegura que, de confirmarse estas fallas, el hospital podría ser sancionado con el pago de hasta 8 mil salarios mínimos legales vigentes. Pues además se encontró que, no contaba con autorización para la manipulación de medicamentos, no tenía un archivo para manejar la confidencialidad.

Además, tampoco contaba con sistema contable y canales para garantizar el servicio a los usuarios las 24 horas del día.

Estas medidas se toman luego de que en el 2016 la Supersalud ordenara la liquidación del hospital; creando de esta manera, tras ser sometido a un saneamiento financiero, el nuevo Hospital San Francisco de Asís que fue inscrito ante el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud - REPS el 1 de septiembre de 2017, y al que además el Gobierno Nacional le entregó activos cercanos a los $50 mil millones de pesos.