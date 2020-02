CuandoConocíLaRadio, lo que dicen en las redes sociales por su día

#cuandoconocílaradio era un hermoso bebé, cuentan mis padres que cuando lloraba me ponían un radio pequeño con el que me calma inmediatamente, años más tarde oía una emisora que se llamaba “Bienvenida Estereo” y en Am “1.020”, después fui fanatico de 88.9 y Punto 5. (Sigue hilo)