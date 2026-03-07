Nuevo capítulo para el Pacífico: aprueban política pública con inversión de $12,3 billones

El Gobierno Nacional aprobó el CONPES 4185, una política pública que contempla una inversión de más de $12,3 billones para impulsar el desarrollo integral del Pacífico colombiano.

El documento, liderado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), reconoce que el rezago del Pacífico está relacionado con décadas de desigualdad en el acceso a infraestructura y servicios básicos.

Según el diagnóstico de la política, la pobreza multidimensional en la población afrocolombiana alcanza el 30,6 %, once puntos por encima del promedio nacional, mientras que cuatro de cada diez personas en la región enfrentan inseguridad alimentaria.

Acciones para transformar la región

El CONPES contempla 166 acciones que serán ejecutadas con la participación de 18 ministerios y 27 entidades del Gobierno nacional, con un horizonte de implementación hasta 2035.

Las estrategias se organizarán en seis ejes principales, entre ellos superar el racismo estructural, garantizar servicios públicos dignos, fortalecer la planeación territorial, impulsar la economía propia del Pacífico y mejorar la conectividad de la región.

Inversión en servicios e infraestructura

Dentro de la inversión proyectada, se destinarán más de $1,5 billones para llevar energía a comunidades sin acceso al sistema eléctrico, más de $2,2 billones para mejorar el acceso a agua potable en ciudades como Buenaventura, Tumaco y Quibdó, y más de $1,4 billones para proyectos de infraestructura que conecten al Pacífico con el resto del país.

La política también fue construida a partir de diálogos con comunidades de territorios como Tumaco, Buenaventura, Guapi y Quibdó, con el fin de incorporar sus visiones de desarrollo en la estrategia para transformar la región.