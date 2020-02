'Teo' Gutiérrez: "Klose jugó a los 37 años y fue campeón del mundo"

El delantero del Junior de Barranquilla, Teófilo Gutiérrez, habló en el programa "En la jugada" del diario El Heraldo sobre su deseo de volver a vestir la camiseta de la Selección Colombia.

'Teo' puso el ejemplo del delantero alemán Miroslav Klose para afirmar que nunca es tarde para seguir soñando con vestir la camiseta nacional. "Klose jugó a los 37 años en el Mundial de Brasil y fue campeón. Yo le dije a mis compañeros: ‘yo no duermo hasta que Dios me permita nuevamente ponerme la amarilla’. Si Dios y el entrenador me dan la oportunidad… Mi anhelo es ponerme la amarilla, esa es mi pasión.

Recordemos que la última convocatoria de Gutiérrez a la Selección Colombia fue el 6 de octubre del 2017, cuando la 'Tricolor' cayó 2-1 en el Metropolitano de Barranquilla ante Paraguay por le penúltima fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018. Aquel día. 'Teo' ingresó al minuto 63' ´por Juan Guillermo Cuadrado.