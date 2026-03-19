“No hay plata para el Parque Los Nevados, pero sí para una película”: secr. de Ambiente del Tolima

Tolima

Tras una audiencia de seguimiento al cumplimiento de la sentencia STL 10716 de 2020, que declara al Parque Nacional Natural Los Nevados como sujeto de derecho, la secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, Ericka Lozano, se mostró preocupada por los escasos avances.

Al término de la jornada, la funcionaria alertó sobre el nulo avance en el ítem relacionado con la compra de predios para garantizar las zonas de reserva ambiental o de amortiguación.

“Nuestra gran preocupación se encamina al indicador más bajo, que es la compra de predios, que asciende a $14.000 millones, donde la Consejería para las Regiones alega un déficit fiscal, mientras el Gobierno nacional destina $15.000 millones a la producción de una película, recurso que cubriría exactamente lo necesario para ayudar a proteger este ecosistema”, señaló Lozano.

La funcionaria se refirió a la polémica película “Padilla”, la cual narra la vida del almirante José Prudencio Padilla y será financiada en un 50 % con recursos públicos. Esta producción generó controversia por una fugaz aparición del presidente Gustavo Petro.

De otro lado, la secretaria hizo un llamado al Gobierno nacional para avanzar en decisiones pendientes relacionadas con la operación vial en este corredor estratégico, como la medida de ‘pico y placa’.

“Es urgente que el Ministerio de Transporte asuma su responsabilidad operativa en la vía Murillo - Manizales y defina el futuro del pico y placa en una mesa técnica que aún no se gestiona por parte del Gobierno nacional”, agregó Lozano.

Declaraciones “politizadas” y “oportunistas”

El abogado Juan Felipe Rodríguez, accionante de la histórica sentencia que declaró como sujeto de derechos al Parque Nacional Natural Los Nevados, tildó de oportunista la posición de la secretaria.

“Es una mala señal por parte de la Gobernación hacer este tipo de aseveraciones, juntando peras con manzanas y politizando la sentencia de Los Nevados. Una cosa son los rubros destinados para arte y cultura, y otra muy diferente los presupuestos destinados para adquisición de predios. Es una posición oportunista por parte del gobierno departamental”, esgrimió Rodríguez.

Para el abogado, este episodio se suma a la larga lista de desencuentros entre la Gobernación del Tolima y el gobierno Petro, que en diferentes momentos han cruzado reproches o acusaciones a través de sus funcionarios.

“Ese tipo de pronunciamientos es muy propio del ente departamental, que nos tiene acostumbrados en los últimos años a politizar y polemizar sin contribuir en nada al cumplimiento de la sentencia. Ya están muy quedados también en el cumplimiento por parte de la Gobernación, pero lo que hacen es meterle más leña al fuego”, enfatizó.