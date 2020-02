Se filtra audio en el que Amber Heard admite haber agredido a Johnny Deep

La actriz Amber Head admitió que agredía físicamente a su exesposo el también actor Johnny Depp.

En la grabación, que fue del año 2015 se puede escuchar una discusión que tuvo la pareja, en su corto matrimonio (2015-2017).

La pareja decidió divorciarse en medio de un controversial escándalo por denuncias de agresión física, las que los llevó a los juzgados. En el año 2016, Head acusó a Depp de violencia doméstica, sin embargo el actor presentó una serie de pruebas que demostraban lo contrario.

En el audio que filtró el diario Daily Mail, se puede escuchar a la actriz de Aquaman aceptar que golpeó a Depp, “Lamento no haberte dado una buena cachetada en la cara, pero te golpeé, no te di un puñetazo, no sé cuál fue el movimiento de mi mano, pero estás bien, no te lastimé”, admitió la actriz.

En otras partes de la grabación se puede escuchar a Head cuestionando al protagonista de Piratas del Caribe, por haberse ido del lugar donde se encontraban discutiendo la noche anterior. “Eres un bebé, eres un hipócrita. Esperas que la gente te de lo que no puedes darles”, dice la actriz.

En respuesta, el actor le asegura que tiene miedo de lo que puede llegar a pasar, y que espera que ambos dejen las agresiones a un lado. “Me fui anoche, te juro que no podía soportar la idea de más abuso físico del uno sobre el otro”, contesta Depp.

“No puedo prometerte que no volveré a hacer uso de la fuerza” reconoce Head en otra parte del audio.

En redes sociales muchos usuarios han salido a defender a Depp con el hasgtag #JusticeForJohnnyDepp, pues aseguran que debido a las acusaciones que Amber Head hizo sobre el actor, este ha perdido papeles importantes.

Y devolverle a Jack Sparrow,xk sin él la saga jamás será lo mismo #JusticeForJohnnyDepp pic.twitter.com/BtgFFwUYmL — Pepe_Morato (@pepmoratiyo) February 2, 2020