Neymar enfureció contra el árbitro y podría ser sancionado

Neymar volvió a ser protagonista en la fecha 22 de la Ligue 1 de Francia luego de recibir una amarilla en el encuentro entre el PSG y Montpellier. El árbitro del compromiso, Jérôme Brisard, le sacó una tarjeta amarilla luego de que este realizara una bicicleta cuando el compromiso iba 1-0 a favor del conjunto parisino.

El brasileño, para nada conforme con la decisión del juez, comenzó a recriminarle por su amonestación, e incluso, durante el camino hacia los vestuarios en el entretiempo, le criticó la decisión al cuarto árbitro. "¿Yo juego al fútbol y me muestra amarilla? Dile que no me puede mostrar amarilla". Ante esto el juez le pide que se tranquilice, sin embargo Neymar responde con una ofensa.