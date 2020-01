¿El drama de los pacientes trasladados a otras EPS sigue?

El traslado de usuarios de Cruz Blanca a otras EPS no ha solucionado el drama en la atención y suministro de servicios a pacientes de alto costo. Caracol Radio conoció 4 denuncias muy delicadas.

Paula Andrea Alarcón, una paciente de 22 años totalmente dependiente. La joven sufre de trastorno severo de la deglución, es decir tiene una incapacidad total para digerir por si misma los alimentos. Ella requiere de una Gastrostomía: una bomba de nutrición. La cual según denuncia Betty Velázquez, madre de la joven, Salud Total pidió se le retirara.

Frente a esta denuncia, Salud Total dice que finalmente no le retirará la bomba de alimentos a la joven; además Juan González López presidente de la EPS afirmó que se pueden presentar algunos inconvenientes porque la entidad tiene una red de IPS alterna, sin embargó enfatiza en que a todas las clínicas y hospitales se les dio la orden de darle continuidad a los tratamientos, especialmente a los 19.075 pacientes de alto costo.

-

Valery Mariana Camacho es una paciente de 11 años totalmente dependiente, con diagnóstico de Disgenesia en el Cuerpo Calloso, es decir el puente o las líneas que unen los hemisferios cerebrales que normalmente son curvas ella las tiene lisas. Esto hace que la menor no se siente, no hable y no camine, además, que tenga hasta 8 convulsiones en una hora. Su padre Roger Camacho asegura que las terapias y servicio médico en casa que requiere la menor, la EPS Sanitas, no se los está garantizando.

*

Valentina Guerrero Castro es una paciente de 15 años con diagnóstico de Epilepsia, síndrome Lennox, con retardo psicomotor severo y mental absoluto, lo cual significa una discapacidad del 100%. Y Ana María Castro, madre de la menor denuncia que las IPS que le ha asignado la EPS Famisanar, está poniendo en riesgo la vida de su hija. En este caso, la EPS Famisanar dijo que espera dar una respuesta el próximo lunes.

-

Andrés Felipe Hoyos es un paciente de 36 años con un tumor cerebral, por lo cual ha tenido dos cirugías. Según Elizabeth Buitrago, madre del paciente, él tiene ceguera total; además de ser totalmente dependiente de terceras personas y usa oxígeno las 24 horas. Pero a pesar de todo esto y una tutela radicada contra la Nueva EPS, Andrés Felipe no está recibiendo las terapias físicas, respiratorias y de lenguaje. Tampoco se le ha autorizado el servicio de enfermería en casa y visita médica domiciliaria.

Por su parte, la Nueva EPS dice que le está dando tramite al caso en particular, y asegura Sandra Milena Rozo gerente regional de Salud de la Nueva EPS, que han tenido algunos inconvenientes para contactar a varios pacientes trasladados de otras EPS.

-

Finalmente, la Superintendencia de Salud asegura que las quejas recibidas por parte de afiliados trasladados son mínimas. Sin embargo, Luz Nayibe López directora de Atención al Usuario de la Supersalud dice que le está haciendo seguimiento permanente a los usuarios y dando tramite a sus quejas.

El 90% de quienes padecen hipertensión no conoce sus causas

Colombia sigue sin cumplir las metas de vacunación contra el VPH