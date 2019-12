“No hay proyecto minero sin costos ambientales”: exministro Ambiente

En diálogo con el Noticiero del Mediodía de Caracol Radio, el exministro de Medio Ambiente Manuel Rodríguez afirmó que es necesario revisar los beneficios sobre el borrador de decreto que prepara el Ministerio de Minas y Energía que establece los lineamientos para seguir las actividades de explotación de yacimientos no convencionales en el país. “Habría una relación beneficio costo y de acuerdo a eso se tomará la decisión de si se hace o no el fracking”, dijo.

Rodríguez aseguró que con los proyectos pilotos permitirán establecer los costos ambientales y sociales de hacer fracking en el país. “Siempre en cualquier proyecto agrícola o minero hay unos riesgos. No hay un proyecto que no tenga costos sociales o ambientales, eso no existe”, indicó.

Finalmente el exministro de Medio Ambiente dijo que es necesario hacer un seguimiento cuidadoso para que el Gobierno cumpla. “El fracking se haría en caso de que los beneficios exceden con creces los costos sociales y ambientales “, señaló Rodríguez.