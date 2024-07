Por las fuertes lluvias, un derrumbe dejó a una familia de Barbosa sin casa

Barbosa, Antioquia

Tras las fuertes lluvias registradas en el departamento, una familia de una vereda de Barbosa declaró haberlo perdido todo como consecuencia de un derrumbe registrado en las horas de la madrugada del lunes 1 de julio.

La vivienda ubicada en Yarumito- La Carrilera, vereda del municipio de Barbosa; recibió el impacto de un derrumbe de un talud de tierra que colapsó contra la casa después de que lloviera fuertemente por varias horas, según el testimonio.

A consecuencia de esto, el techo se cayó, las habitaciones y gran parte de la casa colapsaron con la caída de tierra y piedras, que por fortuna, no dejó heridas de gravedad en ninguno de los 4 integrantes de la familia que dormían esa noche en la vivienda y solo tuvieron pérdida materiales.

Gloria Vélez, damnificada con el hecho, le detalló a Caracol Radio cómo ocurrió el accidente: “Estábamos todos durmiendo cuando de un momento yo sentí un estruendo que se entró un poco de tierra y la ventana de la pieza mía entró y yo no sé cómo me salí de allá. Se vino el otro barranco y eso se corrió más y pues, prácticamente, la casa, en las dos piezas de la niña y la mía, eso quedó destrozado del todo. En este momento aquí estamos casi a la intemperie”.

La familia conformada por un menor de 17, una de 5, la madre de los niños y Gloria Vélez, una adulta mayor; expresaron salvarse de milagro, pues solamente Gloria reportó haber sufrido heridas sin gravedad. Expuso que tiene un golpe en la cabeza, probablemente ocasionado por uno de los escombros que cayeron en el derrumbe, pero aún no ha podido recibir atención médica.

Aunque la familia confirmó que en la emergencia se tuvo presencia de los bomberos y gestión del riesgo, expresan que no han recibido ningún apoyo como un refugio, un kit de alimentos o de aseo.

“Me dijeron que había un albergue pero que había mucha gente, a los que se le cayeron las casitas, así como a mí, que había mucha gente y me dijeron que solo me podían llevar para dos o tres días y que no era justo desubicarme pues del ranchito que es donde estoy aquí prácticamente. Me dijeron que entonces me iban a dejar aquí mientras tanto y que me iban a colaborar con la comidita y pues hasta ahora no me han dado nada. Nosotros necesitamos que nos ayuden”, señaló Gloria Vélez.

Por ahora, la familia se ha estado hospedando en un rancho que les prestó una vecina, y gracias a las ayudas de la comunidad, han podido recibir elementos indispensables como cobijas, colchonetas y comida. Pues durante la emergencia, perdieron casi todas sus pertenencias, además de su vivienda.

La familia de Gloria Vélez, no sería la única familia afectada, pues según detalla, el casco urbano también sufrió afectaciones.

Barbosa en alerta roja

El alcalde de Barbosa, Juan David Rojas Agudelo, ya había decretado hace algunos días, alerta roja en el municipio, a causa de los riesgo que se tenían en el territorio por la temporada de lluvias.

Este decreto se expidió a causa del hundimiento de banca en la vía Corrientes – La Tolda, la cual conecta a seis veredas del municipio de Barbosa.