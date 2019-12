Análisis: El VAR pasó la prueba en la Liga Colombiana

En Barranquilla y Cali el balance del VAR fue el siguiente: en los dos estadios realizó 26 “chequeos silenciosos”, que son aquellos que hacen los VARS en la cabina para ellos, pues su trabajo es analizar todos los incidentes que ocurran en el juego; también hizo un “chequeo” que es el que hace el VAR y se lo comunica al árbitro por el intercomunicador para que no reanude el juego y se verifique la legalidad de una situación, como ocurrió en la acción de gol que le anularon al Junior porque Teófilo Gutiérrez estaba en fuera de juego cuando metió el balón en la portería.

También se hizo una “Revisión” en otra acción de gol que se estaba concediendo al Junior por dos situaciones posibles: una por falta al Portero Neto Volpi y la otra por un posible fuera de juego; ambas acciones cometidas por el jugador Germán Mera. Al final y luego de revisar el monitor donde el árbitro Roldan tardó 1 minuto y 40 segundos, se concedió el fuera de lugar ya que efectivamente ocurrió primero dicha infracción.

Acontecieron dos jugadas controvertidas que generaron mucha polémica y que muchos pidieron la intervención del video arbitraje, la primera fue un posible penalti por golpe con el codo de Mera a Rangel del América, en esta acción considero que acertaron al no dar penalti pues es el jugador del América quien se va contra el defensor; y la otra una posible mano penalti de Carrascal donde también hubo acierto pues el balón le pega primero en la pierna y luego le rebota al jugador a su mano, convirtiéndose en una excepción para no sancionarla; estos últimos debieron ser los argumentos reglamentarios en los que árbitros y VAR se basaron para no sancionar o intervenir.

En conclusión, la herramienta tecnológica pasó la prueba en su debut inicial en Colombia pues cumplió con el fin para la que fue creada y respeto la premisa que se debe usar únicamente cuando el árbitro cometa errores claros y manifiestos que no sean observados por él, en las jugadas en cuestión primo la opinión del árbitro, que así es como debe ser pues el VARayuda mas no arbitra.

Sería bueno que por transparencia y claridad para todos la Dimayor publicara los audios, pues quedan grabados, de las conversaciones de los árbitros y los VARS en los dos partidos pues así se comprobaría el proceder reglamentario o en su defecto se encontraría a quien culpar que es lo que más nos gusta hacer en Colombia.