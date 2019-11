Duque se reunirá este martes con promotores del paro

La ministra de Trabajo, Alicia Arango, anunció que el presidente Iván Duque se reunirá con el Comité Nacional del Paro, en el marco de la que ha sido denominada la ‘Gran conversación Nacional’.

La funcionaria manifestó que esta sería la primera de una serie de encuentros que se programarán con diversos sectores para que expresen las inquietudes.

“Estamos dispuestos a escuchar, a dialogar, este es el gobierno del diálogo social. Independientemente de las restricciones que podamos tener en materia fiscal, este es un gobierno abierto a hablar con todos los sectores", indicó Arango.

A su turno la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, confirmó que la reunión será a las 7 de la mañana de este martes. “Después de esa reunión se harán otras con ejes temáticos con los distintos sectores y tener esos insumos para buscar soluciones”.



Reiteró que el Gobierno continuará en el diálogo nacional para conjurar el paro y solucionar las quejas de quienes han salido a las calles.



Sin embargo Diogenes Orjuela, presidente de la CUT, indicó que no asistirían al encuentro.

“Nosotros no queremos, que la reunión de nosotros no esté inmersa dentro del gran diálogo que el gobierno ha planteado en donde después aspira a reunirse por separado, el Comité del Paro Nacional es uno solo con todas sus organizaciones, nosotros dejamos planteado es que es una reunión exclusiva con el comité sin límite de tiempo”.



Lo cierto es que el Gobierno abrió el espacio de diálogo que solicitaron los promotores del paro y ellos ahora deberán definir si aprovechan la oportunidad.

En su encuentro con los alcaldes y gobernadores, Duque explicó en detalle la llamada Gran Conversación Nacional.

“La conversación que nosotros queremos abrir es una conversación absolutamente plural: para los que marcharon, para los que no marcharon, para la mayoría silenciosa, para los que votaron por ustedes y para los que no votaron por ustedes, para los que votaron por mí, para los que no votaron por mí”, dijo.

Insistió en que se sentará a conversar con los estudiantes, la academia, las Juntas de Acción Comunal, los indígenas, los campesinos, los afrocolombianos, los sindicatos, las iglesias, los líderes sociales, los trabajadores, los empresarios, los emprendedores y los sectores sociales del país.