Movilizaciones deben hacerse de manera pacífica: sectores políticos

Quedan menos de 24 horas para que inicie el paro nacional que se programó desde hace meses y por esa razón distintos sectores políticos están haciendo llamados para que se conserve la tranquilidad durante la jornada y todo culmine con éxito.

Desde distintos partidos políticos han recomendado a sus militantes, que si quieren participar de la jornada lo hagan pero de manera pacífica y con tranquilidad para evitar alteraciones en el orden público.

El senador del Partido Conservador Juan Diego Gómez, aseguró que la protesta es un derecho pero que también se debe respetar a quienes no quieren participar de la misma. "Quiero hacer un llamado a los ciudadanos, no para evitar que salgan a marchar, sino para que lo hagan de manera pacífica. Hago parte de una generación que quiere la paz, que cree en ella, una generación hastiada de la violencia, de la polarización, de la estigmatización. No permitamos que unos pocos se infiltren y terminen por enlodar los reclamos legítimos de quienes se manifiestan”.

El senador del Partido de La U Armando Benedetti, indicó que desde esta colectividad se invita a los colombianos para que participen de la jornada pero sin afectar los bienes públicos y privados.“Soy de los que creo que las protestas son válidas y que por esa vía se pueden exigir los derechos. Eso está bien, pero debe ser de manera pacífica porque es una jornada interesante, creo que la gente debe expresarse pero se debe respetar a quien no quiere salir”.

A su turno la representante Juanita Goebertus, invitó a los militantes de la Alianza Verde a participar activamente pero en paz para que realmente la noticia de la jornada sean las peticiones de los ciudadanos. “El partido Alianza Verde ha convocado a la ciudadanía a marchar de manera pacífica, no violenta, en defensa de la implementación del acuerdo de paz, por una política de seguridad territorial humana, con protección de los derechos humanos, que le apuesta a un régimen tributario justo”.

Finalmente Richard Aguilar de Cambio Radical aseguró que quiere “hacerle un llamado a los ciudadanos, no para evitar que salgan a marchar, sino para que lo hagan de manera pacífica. Hago parte de una generación que quiere la paz, que cree en ella, una generación hastiada de la violencia, de la polarización, de la estigmatización. No permitamos que unos pocos se infiltren y terminen por enlodar los reclamos legítimos de quienes se manifiestan”.

El Polo Democrático, la Farc y el liberalismo también hicieron la misma invitación a sus militantes.