Se hunde reforma que buscaba sacar delitos sexuales de la JEP

Los números en el Congreso siguen siendo esquivos para el Gobierno y en esta ocasión no se consiguieron los votos para avanzar en la reforma que busca sacar los delitos sexuales de la JEP.

La iniciativa estaba siendo estudiada en sexto debate pero por falta de un voto no puedo ser aprobado el informe con el que termina la ponencia y por eso la votación se aplazó, pero ya por tiempos esta iniciativa está hundida.

Desde el Centro Democrático acusaron directamente a la Farc, el Polo y la Alianza Verde quienes se retiraron del recinto argumentando que esta reforma va en contra del acuerdo de paz, pero el Gobierno recalcó que no tendría afectación para quienes están en su tránsito a la legalidad y que solo aplicaría para procesos futuros de paz.

La senadora Paloma Valencia, indicó que es lamentable que los sectores de oposición hayan tomado esa postura. “Hicieron conejo todos los partidos de las Farc, el Polo, los verdes y algunos congresistas que no estuvieron de otros partidos. Es dramático que le digan a los niños pobres de Colombia, que son los que finalmente son reclutados, que los pueden violar y que no habrá penas ejemplarizantes por la violación de los niños reclutados”.

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, reconoció que los tiempos se ajustaron y que la única salida es que se cite la plenaria para este miércoles, aunque en principio está convocada para la próxima semana. “No sabe uno qué explicar, era un proyecto que buscaba que jamás quedaran en impunidad los delitos sexuales contra los niños. Es un proyecto que requiere la sociedad colombiana. Si hay la voluntad para sacar adelante el proyecto sería que se citara para el miércoles”.

A su turno la senadora Maritza Martínez, del Partido de La U, aseguró que es lamentable que los delitos sexuales se mantengan en la JEP ya que, por ejemplo, si se hace un proceso de paz con el ELN ese tipo de conducta sería estudiada por la justicia transicional.

“Cuando se trata de este tipo de delitos, primero no puede haber conexidad y segundo, no pueden recibir penas menores a las ordinarias, porque aunque el tema de la verdad, la justicia y la reparación es importante, es el mismo orden constitucional el que no permite este tipo de beneficios”.

El acto legislativo debía culminar su trámite antes del 16 de diciembre, pero con lo que pasó este martes es imposible aprobar la iniciativa en los dos debates restantes antes de esa fecha.

Este era uno de los temas primordiales del Gobierno en su agenda legislativa.