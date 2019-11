Peter Sagan: “Volvería hacer un Gran Fondo en Barranquilla, estoy feliz"

Peter Sagan, ciclista eslovaco, deleitó este domingo a la ciudad de Barranquilla, tras haber corrido el Gran Fondo que tuvo como punto de partida y llegada el Gran Malecón del Río.

En la carrera benéfica que organiza el eslovaco, se vivió una verdadera fiesta del ciclismo, a pesar del fuerte sol que azotaba la ciudad 'arenosa'.

Los hinchas de Palmeiras prefieren a Borja por encima de Deyverson

Antioquia marca el ritmo en el medallero en los Juegos Nacionales

Con el regreso de Vladimir Hernández, Nacional espera vencer a Junior

El Gran Fondo de Peter Sagan inició este domingo desde las 6:15 AM, y finalizó sobre las 11:15 AM. El pedalista cruzó la línea de meta rodeado por otros ciclistas que no dejaban de observarlo.

Al término de la carrera, Sagan atendió a los medios y contó su experiencia tras haber terminado el Gran Fondo.

"Estoy feliz de estar aquí, estoy un poco cansado después del recorrido, pero feliz porque la gente aquí es muy agradable", contó el campeón del mundo.

Santa Fe, a retomar la senda del triunfo contra Alianza Petrolera

Ahora o nunca: Cúcuta necesita vencer al Tolima si quiere volver a la lucha

"Me gustaría repetir la experiencia de realizar el Gran Fondo en Barranquilla, estoy feliz de estar aquí", finalizó Sagan.