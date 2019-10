17 años después de la masacre de Bojayá, identifican a 78 víctimas

El 2 de mayo de 2002 los habitantes de Bojayá, Chocó, se refugiaron en la iglesia para huir de los enfrentamientos entre guerrilleros de las Farc y paramilitares, pero un cilindro bomba lanzado no contra la comunidad, se desvió de su objetivo y cayó en el templo donde se refugiaban más de 300 personas.

Las víctimas de esta masacre superan las 100, muchas de ellas fueron enterradas en fosas comunes y en las cruces que acompañan las tumbas solo había un número.

Por años esta comunidad intentó que las autoridades les ayudaran para identificarlos, pero solo con la creación del Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá, se logró que la Fiscalía y Medicina Legal exhumaran los cuerpos para su respectivo análisis.

Después de más de dos años hoy esta comunidad recibe 78 cuerpos que regresarán el próximo 11 de noviembre a Bojayá, Chocó. Así lo explica José de la Cruz Valencia, del Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá.

“Termina siendo muy esperanzador, duele pero termina siendo reparador. Esta es la acción de reparación más importante que ha tenido Bojayá."

Estos cuerpos llegarán en 101 cofres porque aunque algunos cuerpos no fueron identificados y serán entregados para que esta comunidad, bajo sus costumbres étnicas, les hagan una despedida formal.





RITUALES DE DESPEDIDA

Durante 15 días los cuerpos serán homenajeados bajo los ritos mortuorios. Recorrerán los ríos, las comunidades y todo lugar que en vida transitaron, entre alabaos, novenas, cantos, rezos y unos arrullos para los niños víctimas, será la forma de ayudarlos a llegar, según sus creencias, al cielo, para que 17 años después puedan finalmente descansar en paz. Así lo afirmó Yuber Palacio, víctima de la masacre Bojayá.

“Poder hacer el duelo que es cantarles, rezarles a nuestros muertos, para que suban al cielo y puedan descasar en paz”.





GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN

Esta es la primera reparación formal que recibe esta comunidad que sigue luchando y huyendo de los violentos; pues en este municipio varios grupos armados se disputan el territorio. Así lo explica José de la Cruz Valencia, del Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá.

“Bojayá sigue en conflicto, hay dos actores armados enfrentándose en el territorio, presencia de paramilitares y ELN y ya han muertos dos personas este año”.

Piden ayuda del Gobierno Nacional, para que no se sigan presentando hechos de violencia, “garantías efectivas de no repetición. vemos que el Gobierno no comulga con la paz, pero queremos vivir tranquilos”.

Esta comunidad espera que con este acto sus muertos puedan descansar en paz, y que este sea el primer paso para que Bojayá tenga un verdadero renacer.