Marco Silva y una buena noticia para Colombia: “Lo de Mina no grave"

Marco Silva, técnico del Everton, de Inglaterra, habló, este jueves, sobre el defensor colombiano Yerry Mina, quien sufrió un golpe en una de sus rodillas y podría perderse el partido contra Brighton el próximo sábado.

El zaguero de la Selección Colombia ha sido pieza fundamental para Silva, en lo que va corrido de la temporada 2019/20, por ello, el técnico portugués lo esperará hasta el último momento para decidir si puede o no contar con Mina.

"Por el momento no son buenas noticias para Yerry Mina. Por supuesto, tenemos más tiempo, así que veamos cómo está. No es una lesión grave, pero hasta ahora no ha trabajado con todo el equipo en el entrenamiento", sentenció Silva en rueda de prensa.

Cabe recordar que, el defensor sufrió el golpe en una de sus rodillas, en el último duelo en el que su equipo venció 2-0 a West Ham, el pasado fin de semana.

De momento, Yerry Mina realiza trabajo diferenciado y espera llegar en óptimas condiciones para el duelo de este sábado, a las 9:00 AM, frente al Brighton, juego válido por la fecha 10 de la Premier League.