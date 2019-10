¿Farc está embolatando la reparación económica de las víctimas?

A pesar de la molestia que manifestó el partido Farc por la intención del Gobierno de fijar el 31 de diciembre de este año para materializar la entrega de bienes, el ejecutivo insistirá en sacar adelante ese proyecto de decreto, ya que debe haber una reparación económica a las víctimas del conflicto.

Esta polémica por los bienes de la extinta guerrilla viene de años atrás, pero en este momento la coyuntura se da porque no hay certeza de cuánto dinero hay para reparar a quienes se vieron afectados por la guerra, tal y como quedó pactado en el Acuerdo de Paz.

El consejero para la estabilización Emilio Archila, respondió al malestar manifestado por Pastor Alape, y dijo que es imperante establecer el plazo ya que las víctimas son el eje central. “Dentro de los muchos temas en los que estamos de acuerdo todos los colombianos, es que las víctimas son la prioridad de la implementación y así lo disponemos. De tal suerte que tener unos plazos y condiciones que garanticen que los bienes que las mismas Farc anunciaron, se entreguen y entren a formar parte del fondo para reparar a las victimas y eso no debe ser malinterpretado”.

Pero Archila fue más allá y explicó que las Farc quiere justificar sus bienes en tratamientos, incluso de ortodoncia. “Las Farc inicialmente anunciaron un poco más de 900.000 millones de pesos; de ese monto hay como unos 400.000 millones que no se pueden usar porque se trata de la valoración que hicieron de jornadas de ortodoncia, calles, limpieza de sitios”.

Pero además de ello Archila, reveló que en la Comisión de Seguimiento al Acuerdo de Paz los representantes de Farc han contado que muchos de los bienes están perdidos. “Lo han comentado en esa instancia, primero que muchos de los bienes se los han robado y segundo que los bienes están en sitios en donde hay problemas de seguridad y por eso es difícil tener acceso”.

Así las cosas en este momento no hay dinero para reparar a las víctimas ya que la Farc no ha completado ni el 1% de lo anunciado para tal fin. Aunque distintos sectores políticos han pedido que se extienda la vigencia de la ley de víctimas por 10 años más, proyecto que ya anunció el presidente Duque, no se han pronunciado frente a este tema que resulta ser de importancia.

